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АНАЛІТИКА

Антимонопольний комітет дозволив Тігіпку купити найбільшого виробника цвяхів в Україні

 

Антимонопольний комітет дозволив ТОВ "Дніпрометиз ТАС" придбати понад 50% у статутному капіталі ТОВ "Нейл"- великого українського виробника цвяхів та різних засобів кріплення.

Відповідне рішення АМКУ ухвалив 28 грудня минулого року, повідомляється на сайті регулятора.

У групі ТАС, яка об'єднує активи бізнесмена Сергія Тігіпка, анонсували угоду ще у лютому 2022 року. На той час "Нейл" займало понад 30% ринку виготовлення цвяхів в Україні.

Відповідно до інформації на сайті компанії, ТОВ "Нейл" засноване у 1994 році як виробник цвяхів. У 2018 році об'єдналося з ТОВ "Авісметіз".

Крім традиційних будівельних, столярних та покрівельних підприємство виробляє спеціальні види цвяхів - у бобінах та розсипні, що використовуються у виробництві дерев'яної тари та піддонів, а також різні засоби кріплення: саморізи, шурупи, конфірмати, болти, гайки, шайби, стрижні різьбові, свердла тощо. Головний офіс та виробничі потужності компанії знаходяться у Хмельницькому.

Згідно з Єдиним держреєстром юридичних осіб та фізосіб-підприємців, власником підприємства є ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестфонд "Славбуд", а бенефіціаром з непрямим вирішальним впливом 61,03% була Ольга Марченко.

Нагадаємо, у жовтні 2020 року Антимонопольний комітет (АМКУ) дозволив компанії Тігіпка придбати через компанію-посередника кіпрську Dealzone Holding Ltd, яка була власником 98,67% акцій "Дніпрометизу" і раніше входила до складу холдингу "Северсталь" російського мільярдера Олексія Мордашова, проти якого Україною запроваджено санкції.

При цьому АМКУ заявив, що при розгляді угоди з оформлення власності на ПрАТ "Дніпрометиз" не було порушено введених проти російських компаній санкцій, хоча роком раніше угоду було заблоковано комітетом саме через це.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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