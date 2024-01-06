Суд арештував співзасновника «Київгуми» Кравця у справі про поставки РФ

Суд арештував одного з засновників компанії "Київгума" у справі про постачання товарів в Росію. Мова про Антона Кравця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ та джерело в правоохоронних органах.

"Сьогодні Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід одному із засновників компанії "Київгума": тримання під вартою протягом 60 днів, без права внесення застави", - повідомили в прес-службі СБУ.

Водночас джерело РБК-Україна в правоохоронних органах уточнило, що мова про Кравця.

За даними слідства, компанія "Київгума" постачала свої товари в Росію. Зокрема, протягом 2022-2023 років компанія переправила до РФ партії тактичних джгутів та бинтів власного виробництва на загальну суму на понад 40 млн гривень.

"Слідством також встановлено, що окупанти направляли медзасоби компанії до російських військових шпиталів, розташованих на тимчасово окупованих територіях нашої держави. В ході обшуків СБУ здобула нові офіційні документи та листування, які підтверджують незаконну діяльність фігурантів", - додали в прес-службі СБУ.

Справа "Київгуми"

Нагадаємо, вчора, 4 січня, СБУ повідомила, що викрила українську компанію на постачаннях засобів тактичної медицини до Росії. Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили про те, що йдеться про компанію "Київгума".

За інформацією правоохоронців, компанія постачала свою продукцію до однієї з країн ЄС, а звідти її вже перевозили до РФ. При цьому бинти та джгути українського виробництва пізніше отримували російські солдати.