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АНАЛІТИКА

Продукцію «Київгуми» доставляли окупантам безпосередньо на передову - джерело

 

Продукцію компанії "Київгума", керівництво якої викрито на постачанні товарів до РФ, возили російським окупаційним військам на передову, повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах.

"Попри всі заяви про патріотизм і чесний бізнес від керівництва компанії, є достатньо підтверджень роботи на РФ уже після початку війни. Це й інвойси, і листування безпосередньо з клієнтами в рф, і слова вдячності від самих окупантів", - розповів співрозмовник агентства в п'ятницю.

Він додав, що "цікаві дані" було знайдено і в комп'ютері гендиректора "Київгуми" Андрія Острогруда.

Продукцію «Київгуми» доставляли окупантам безпосередньо на передову - джерело

 

"Хоча в компанії і заявляють, що постачали товари тактичної медицини виключно до Естонії, насправді прибалтійська фірма була лише прокладкою. Наприклад, директор відділу логістики "Київгуми" Тетяна Мисак напряму спілкується з представником російського ТОВ "МКТ". Так само вона пише й естонським менеджерам - мовляв, товар піде в Кронштадт, Санкт-Петербург і Москву. Усі листи - з копією на засновника української компанії Антона Кравця", - розповіло джерело.

Продукцію «Київгуми» доставляли окупантам безпосередньо на передову - джерело

 

Він також повідомив, що суд у п'ятницю обрав Кравцю запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Крім того, як зазначив співрозмовник агентства, окремим свідченням у цій справі є пости в забороненій соцмережі "ВКонтакте", де окупанти тішаться, що їм на передову привозили джгути українського виробництва - на фото чітко видно коробки "Київгуми" й дату виготовлення.

Продукцію «Київгуми» доставляли окупантам безпосередньо на передову - джерело

 

"Будь-які спроби захисту апелювати до патріотизму, "помсти" за невідомо що й спробу "зупинити чесний бізнес" перекриваються чіткими фактами. Доказова база у цій справі вичерпна й суттєва", - підсумувало джерело.

Як повідомлялося, 5 січня СБУ викрила одне з підприємств у Київській області, яке здійснювало оптові поставки засобів тактичної медицини до РФ.

"В організації оборудки підозрюють власника однієї з найбільших в Україні компаній, що виробляє вироби з гуми й пластмаси, зокрема для військового спорядження", - повідомила СБУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років ділки переправили до РФ кілька партій тактичних джгутів і бинтів власного виробництва на загальну суму понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

За даними слідства, нелегальний маршрут проходив через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС. Насправді, за інформацією СБУ, після отримання продукції іноземна структура відправляла вироби до РФ.

Генеральний директор ТОВ "Київгума" Андрій Острогруд повідомив у соцмережі Facebook, що в компанії "Київгума" (Бровари Київської обл.) та її дочірніх компаніях, а також у засновників співробітники СБУ здійснюють обшуки. Острогруд висловив упевненість, що всі "сфабриковані докази й сумнівні приводи відкриття цієї справи" буде спростовано.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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