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АРМА виграло суд у Нафтогазу через заарештовані заправки Медведчука
17:49 05.01.2024 |
Господарський суд Києва 20 грудня 2023 року підтвердив законність дій Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо розірвання в односторонньому порядку договору з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" на управління мережею АЗК Glusco, повідомила пресслужба відомства в п'ятницю.
"Через неналежне управління, яке підтвердили камеральні перевірки АРМА, і порушення умов договору, що призвело до мінімальних надходжень до держбюджету, агентство 3 серпня 2023 року розірвало договір із "НОТ", - нагадали у відомстві.
В АРМА також уточнили, що за останні пів року вони розірвали десятки договорів через неефективне управління активами.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в травні 2022 року погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком,
Після розірвання договору АРМА із "Нафтогазом", уряд у вересні 2023 року за пропозицією агентства вирішив передати заарештовані активи Glusco в управління ПАТ "Укрнафта".
Наприкінці вересня АРМА і "Укрнафта" підписали договір про управління Glusco, що передбачає передання 85% чистого прибутку державі, тоді як "Укрнафта" отримує за управління 15%.
"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".
Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.
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