Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

АРМА виграло суд у Нафтогазу через заарештовані заправки Медведчука

 

Господарський суд Києва 20 грудня 2023 року підтвердив законність дій Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) щодо розірвання в односторонньому порядку договору з ТОВ "Нафтогаз Ойл Трейдинг" на управління мережею АЗК Glusco, повідомила пресслужба відомства в п'ятницю.

"Через неналежне управління, яке підтвердили камеральні перевірки АРМА, і порушення умов договору, що призвело до мінімальних надходжень до держбюджету, агентство 3 серпня 2023 року розірвало договір із "НОТ", - нагадали у відомстві.

В АРМА також уточнили, що за останні пів року вони розірвали десятки договорів через неефективне управління активами.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в травні 2022 року погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком,

Після розірвання договору АРМА із "Нафтогазом", уряд у вересні 2023 року за пропозицією агентства вирішив передати заарештовані активи Glusco в управління ПАТ "Укрнафта".

Наприкінці вересня АРМА і "Укрнафта" підписали договір про управління Glusco, що передбачає передання 85% чистого прибутку державі, тоді як "Укрнафта" отримує за управління 15%.

"Укрнафта" - найбільша нафтовидобувна компанія України, є оператором національної мережі АЗС з 537 станцій, з яких діють 456. Компанія реалізує комплексну програму відновлення діяльності та оновлення формату автозаправних станцій своєї мережі. З лютого 2023 року "Укрнафта" випускає власні паливні талони та картки "NAFTAКарта", що реалізуються юридичним і фізичним особам через ТОВ "Укрнафта-Постач".

Найбільшим акціонером "Укрнафти" є НАК "Нафтогаз України" з часткою 50%+1 акція. 5 листопада 2022 року ставка Верховного головнокомандувача ЗСУ ухвалила рішення про передання державі частки корпоративних прав компанії, що належали приватним власникам, якою наразі управляє Міноборони.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 38,0775
  0,0363
 0,10
EUR
 1
 41,5730
  0,0935
 0,22

Курс обміну валют на сьогодні, 10:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,2672  0,06 0,14 39,0312  0,06 0,16
EUR 41,9020  0,10 0,23 42,8116  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 38,0800  0,06 0,17 38,1500  0,10 0,26
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес