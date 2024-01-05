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У Київстарі спростували інформацію від СБУ: хакери не мали багатомісячного доступу

 

У Київстарі спростували інформацію про багатомісячний доступ хакерів до особистих даних абонентів та їх витік, йдеться у дописі речниці компанії Ірини Леліченко.

"Офіційне розслідування кібератаки на мережу "Київстар", яка сталася 12 грудня 2023 року, ще триває, і розглядаються й озвучуються різні версії, однак до офіційного завершення розслідування жодна з них не може вважатися остаточною", - повідомила Леліченко.

За словами речниці, жодних фактів витоку персональних даних абонентів під час розслідування не виявлено.

За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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