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АНАЛІТИКА

«Укрпошта» з 1 лютого отримає право на продаж ліків на деокупованих і прифронтових територіях

 

АТ "Укрпошта" з 1 лютого 2024 року зможе продавати ліки на деокупованих і прифронтових територіях у межах реалізації проєкту "Укрпошта-Ліки", повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій (Мінреінтеграції).

"Пілотний запуск ініціативи заплановано з 1 лютого. З цією метою АТ "Укрпошта" отримає ліцензію на продаж лікарських засобів у наявних стаціонарних поштових або мобільних відділеннях", - повідомляється в релізі в четвер.

На думку Мінреінтеграції, відповідна ініціатива надасть змогу вирішити проблему доступних ліків на 100% території України вже в першій половині 2024 року.

Зазначається, що наразі попередньо триває пошук належного приміщення для відкриття першого ліцензованого складу в Києві та відбувається набір фармацевтів, оскільки відпускати нерецептурні та рецептурні ліки має право лише фахівець.

Крім того, заплановано запровадження гарячої лінії для оформлення запитів від громадян.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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