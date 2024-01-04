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В СБУ повідомили про відбиття нових кібератак на «Київстар»
11:29 04.01.2024 |
Кіберфахівці Служби безпеки допомогли відбити нові російські кібератаки на найбільший оператор мобільного зв'язку "Київстар".
Про це повідомив у інтерв'ю Reuters.
"СБУ не тільки допомогла "Київстару" відновити роботу за кілька днів, але й відбити нові кібератаки. Після масштабного зламу ми запобігли низці спроб заподіяти ще більшої шкоди оператору. Ворог розраховував завдати декілька ударів поспіль, щоб максимально надовго залишити людей без звʼязку. В такому випадку тривалого перенавантаження своїх мереж могли не витримати й інші оператори", - зазначив він.
За його словами, Служба безпеки продовжує розслідувати масштабний "злам" оператора.
Також фахівці вже досліджують окремі зразки шкідливого програмного забезпечення, що використав ворог. Атака ретельно готувалася багато місяців, додав Вітюк.
Він підтвердив, що за цією атакою стоїть хакерське угруповання Sandworm, яке є штатним підрозділом російської воєнної розвідки і раніше неодноразово здійснювало кібератаки на українські об'єкти, зокрема і на операторів зв'язку та інтернет-провайдерів.
За словами Вітюка, кібератака на "Київстар" значно вплинула на цивільне населення, але не мала серйозного ефекту на військові комунікації.
Загалом із початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки відпрацювала майже 9 тис. кібератак на державні ресурси та об'єкти критичної інфраструктури України.
Нагадаємо, вранці 12 грудня абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв'язку та інтернету. Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака, яка привела до повного припинення надання послуг. Компанія почала відновлювати роботу ввечері 13 грудня. Про остаточне відновлення всіх послуг "Київстар" повідомив 20 грудня.
За словами президента компанії Олександра Комарова, ворог зруйнував близько 40% її інфраструктури.
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