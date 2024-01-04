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Уряд завершив формування наглядової ради «Нафтогазу»
09:59 04.01.2024 |
Кабінет міністрів завершив формування наглядової ради НАК "Нафтогаз України". Наприкінці минулого року уряд призначив сьомого члена наглядової ради-представника держави. Ним став Костянтин Мар'євич.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Відповідне розпорядження №1221-р затверджено 29 грудня 2023 року. Таким чином, формування наглядової ради "Нафтогазу" повністю завершено", - йдеться у повідомленні.
Відповідно до чинного статуту компанії, кількісний склад наглядової ради встановлюється Кабінетом міністрів та становить сім членів - чотири незалежних та три представника держави. Більшу частину наглядової ради було обрано у січні 2023 року.
У якості незалежних членів до неї призначено:
● Анфіннсена Тора Мартіна, колишнього старшого віцепрезидента норвезької компанії Equinor (Statoil);
● Ван дер Хейдена Людо Альберта Г., професора бізнес-школи INSEAD;
● Маріно Ентоні Вільяма, колишнього президента та гендиректора Vermilion Energy;
● Хукведа Річарда Марка, колишнього топменеджера компанії BP.
У якості представників держави призначено:
● радницю прем‘єр-міністра України з питань енергетики Наталію Бойко;
● заступника керівника Офісу президента Ростислава Шурму.
Людо ван дер Хейден і Наталія Бойко також входили до попереднього складу наглядової ради "Нафтогазу".
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