«Нафтогаз» купив у приватних українських компаній майже 1 мільярд кубометрів газу за рік

У 2023 році група "Нафтогаз" купила на "Українській енергетичній біржі" (УЕБ) 962 мільйонів кубометрів газу у приватних видобувників.

Про це голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив у Facebook.

За його словами, серед досягнень групи за рік - збільшення видобутку газу вперше з 2017 року і запуск найбільшої кількості нових свердловин за останні 20 років. Крім того, іноземні трейдери за рік розмістили 2,5 млрд куб. м газу в українських підземних сховищах.

Як повідомлялося, Кабмін продовжив заборону на експорт газу з України на 2024 рік.

Чернишов раніше зазначав, що група готова викупити у 2024 році весь запропонований приватними газовидобувними компаніями ресурс у разі продовження заборони на його експорт. Джерело: https://biz.censor.net/n3465187