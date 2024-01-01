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АНАЛІТИКА

Turkcell продає lifecell та інші українські активи французькій NJJ Capital

 

Турецька компанія Turkcell 29 грудня 2023 року підписала договір про передачу 100% часток, а також усіх прав і боргів ТОВ "Лайфселл" (TM lifecell) - третього за величиною українського оператора мобільного зв'язку, а також компанії з аутсорсингу контакт-центрів ТОВ "Глобал Білгі" та провайдера послуг з оренди веж ТОВ "УкрТауер" французькій інвестиційній компанії NJJ Capital.

"Інформацію про розвиток подій буде повністю і своєчасно доведено до відома громадськості... Завершення угоди планується після отримання необхідних дозволів регуляторів", - йдеться в інформації на сайті Turkcell.

Уточнюється, що рішення про підписання договору рада директорів ухвалила 20 грудня, проте ще 9 травня вона вирішила не розкривати інформацію про можливу угоду.

Згідно з публікацією, умови продажу буде визначено під час закриття угоди

Turkcell уточнив, що номінальна ціна акцій "Лайфселл" - 12 млрд 711,849 млн грн, "Глобал Білгі" - 47,226 млн грн і "Укртауер" - 1 млрд 964,04 млн грн.

NJJ Capital належить французькому мільярдерові, засновнику французької телекомунікаційної групи Iliad Ксав'є Ньєлю, статки якого Bloomberg оцінює в $6,08 млрд. Iliad - материнська компанія одного з найбільших інтернет-провайдерів Франції Free.

Ньєль також має активи в медіа, зокрема значну частку в газеті Le Monde, а також займається венчурним фінансуванням і заснував технічну школу 42, на базі якої було запущено UNIT Factory в київській UNIT City.

Як повідомлялося, lifecell у липні-вересні 2023 року збільшив чистий прибуток на 45,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 555,4 млн грн за зростання виручки на 25,7% - до 2,98 млрд грн. EBITDA оператора збільшилася на 16,3% - до 1,65 млрд грн, тоді як маржа EBITDA скоротилася на 4,5 процентних пункти - до 55,3%.

Загалом за дев'ять місяців виручка lifecell зросла на 26% до аналогічного періоду минулого року - до 8 млрд 571,8 млн грн, EBITDA - на 26,1%, до 4 млрд 968,9 млн грн, а чистий прибуток - у 2,9 раза, до 1 млрд 68,6 млн грн. Компанія також збільшила капітальні інвестиції на 51% - до 3 млрд 035,7 млн грн.

База активних абонентів lifecell у третьому кварталі становила 9,1 млн проти 8,6 млн у попередньому кварталі і 8,2 млн роком раніше. Загальна кількість клієнтів зросла до 11,4 млн з 11,1 млн у попередньому кварталі і 10,1 млн роком раніше.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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