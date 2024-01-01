Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

Інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна" оголошує про підписання ліцензійної угоди з компанією Dun & Bradstreet (D&B), ставши її офіційним представником на українському ринку. Цей крок символізує новий етап у розвитку українського бізнес-середовища, оскільки відкриває доступ до глобальних ресурсів для перевірки та аналізу бізнес-інформації.

Основним продуктом D&B, доступним через "Інтерфакс-Україна", є D&B Hoovers - онлайн-база даних, яка дозволяє користувачам шукати та перевіряти інформацію про компанії по всьому світу. Цей інструмент стане незамінним помічником для тих, хто прагне розширити свої ділові горизонти.

Також в арсеналі продуктів є Business Information Reports, які пропонують розширене дослідження діяльності будь-якої компанії в світі.

Користувачі сервісів D&B та "Інтерфакс-Україна" зможуть перевіряти іноземних партнерів і контрагентів, будувати корпоративні відносини, мінімізувати ризики в частині платежів і виконання контрактів, а також здійснювати пошук потенційних клієнтів і партнерів по всьому світу. D&B також проводить розслідування, агрегує дані про платежі контрагентів, аналізує бізнес-статистику та розраховує різноманітні індекси, зокрема шахрайства, банкрутства, платіжної дисципліни та фінансової стійкості.

Рейтинги оцінки бізнесу D&B вважаються світовим бенчмарком для прийняття рішень про співпрацю. Завдяки обсягу замовлень та налагодженій бізнес-процедурі послуги D&B є доступними за ціною, а доступ до інформації має зручний інтерфейс, що спрощує обробку даних.

Олександр Мартиненко, генеральний директор "Інтерфакс-Україна", зазначив, що співпраця з Dun & Bradstreet є важливим кроком у розвитку агентства.

"Ми пишаємося тим, що відкриваємо нашим клієнтам двері на світовий ринок інформаційних послуг. Наша мета - забезпечити українські компанії актуальною і точною інформацією, яка допоможе їм розвиватися і процвітати в умовах глобальної конкуренції. Співпраця між "Інтерфакс-Україна" та Dun & Bradstreet відкриває нові можливості для українських компаній, які прагнуть розширити свій бізнес на міжнародному рівні", - підкреслив він.

У свою чергу, Максим Уракін, заступник генерального директора з маркетингу "Інтерфакс-Україна", керівник бізнес-підрозділу D&B-Інтерфакс-Україна, підкреслив стратегічну важливість партнерства між "Інтерфакс-Україна" та Dun & Bradstreet для українського бізнесу.

"Тепер, маючи доступ до глобальної інформаційної мережі D&B, українські підприємці зможуть значно підвищити свою конкурентоспроможність і знизити ризики при пошуку і перевірці партнерів по всьому світу, використовуючи найсучасніші інструменти бізнес-аналітики і стратегічного планування", - сказав Уракін.

Ця співпраця, на його думку, також є свідченням зростаючого інтересу глобальних корпорацій до українського ринку, підкреслюючи потенціал і можливості, які, незважаючи на війну, відкриваються для інвесторів в умовах глобалізації бізнесу і перспектив відновлення України.

Інтерфакс-Україна, як офіційний представник D&B в Україні, готовий надати повний спектр послуг і продуктів D&B, включаючи детальну бізнес-інформацію та аналітику, яка буде корисною для всіх, хто прагне приймати зважені та обґрунтовані бізнес-рішення.

Компанія запрошує зацікавлені сторони обговорити можливості співпраці та продемонструвати систему в зручний для них час, підкреслюючи свою відкритість до нових партнерств і готовність підтримувати розвиток українського бізнес-середовища відповідно до міжнародних стандартів.

"Інтерфакс-Україна" - незалежне українське інформаційне агентство, яке працює на українському ринку політичної та економічної інформації з 1992 року і має репутацію найбільш авторитетного і компетентного постачальника оперативної та об'єктивної інформації. Редакція (головний офіс) агентства знаходиться в Києві. "Інтерфакс-Україна" не входить до складу іноземних медіа-холдингів. Власником "Інтерфакс-Україна" є Олександр Мартиненко.