Гончарук став членом наглядової ради Укроборонпрому

Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 29 грудня, затвердив наглядову раду компанії "Українська оборонна промисловість", створеної на заміну концерну "Укроборонпром". Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

До неї увійшли:

→ Олексій Гончарук, колишній прем'єр-міністр, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка";

→ Тимофій Милованов, колишній міністр економіки, голова наглядової ради в концерні "Укроборонпром";

→ Сергій Коновець, колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України";

→ Давід Ломджарія, член наглядової ради Укрзалізниці;

→ Лінді Сміт, президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).

"Ми довго працювали над тим, щоб Укроборонпром отримав найкращу наглядову раду. Так і сталося", - вказав Камишін.

Він також вказав, що Гончарук - це "перший випадок в історії незалежної України, коли експремʼєр-міністр повертається працювати на державу".

Олексій Гончарук очолював уряд України з 28 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року.

До призначання в Кабмін він працював заступником голови Адміністрації президента і Офісу президента, а до того юристом в інвестиційній компанії та всеукраїнській громадській організації "Офіс ефективного врегулювання".