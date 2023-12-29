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Гончарук став членом наглядової ради Укроборонпрому
17:32 29.12.2023 |
Кабінет міністрів на засіданні в п'ятницю, 29 грудня, затвердив наглядову раду компанії "Українська оборонна промисловість", створеної на заміну концерну "Укроборонпром". Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.
До неї увійшли:
→ Олексій Гончарук, колишній прем'єр-міністр, голова наглядової ради ГО "Аеророзвідка";
→ Тимофій Милованов, колишній міністр економіки, голова наглядової ради в концерні "Укроборонпром";
→ Сергій Коновець, колишній член наглядової ради Укрексімбанку та правління НАК "Нафтогаз України";
→ Давід Ломджарія, член наглядової ради Укрзалізниці;
→ Лінді Сміт, президент та СЕО Оборонно-промислової коаліції Аризони (AZDIC).
"Ми довго працювали над тим, щоб Укроборонпром отримав найкращу наглядову раду. Так і сталося", - вказав Камишін.
Він також вказав, що Гончарук - це "перший випадок в історії незалежної України, коли експремʼєр-міністр повертається працювати на державу".
Олексій Гончарук очолював уряд України з 28 серпня 2019 року до 4 березня 2020 року.
До призначання в Кабмін він працював заступником голови Адміністрації президента і Офісу президента, а до того юристом в інвестиційній компанії та всеукраїнській громадській організації "Офіс ефективного врегулювання".
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