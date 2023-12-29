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Уряд перетворив «Енергоатом» на акціонерне товариство
16:26 29.12.2023 |
Кабінет Міністрів створив АТ "НАЕК "Енергоатом", 100% акцій якого належить державі, та затвердив його статут.
Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Утворено, відповідно до ЗУ «Про акціонерне товариство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", акціонерне товариство «Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", 100 відсотків акцій якого належать державі, шляхом перетворення державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом", - написав депутат.
Крім того, уряд затвердив статут АТ "НАЕК "Енергоатом", Положення про наглядову раду цього акціонерного товариства та Положення про принципи формування наглядової ради акціонерного товариства.
Визначено, що із дня своєї державної реєстрації акціонерне товариство є правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обовʼязків державного підприємства.
Як повідомлялося, у червні Кабінет Міністрів затвердив план перетворення державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» на акціонерне товариство.
Закон про корпоратизацію ДП «НАЕК «Енергоатом» вступив у дію у березні 2023 року. Статус акціонерного товариства дасть змогу НАЕК підвищити ефективність своєї діяльності, зокрема шляхом удосконалення корпоративного управління.
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