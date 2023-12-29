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«Енергоатом» у 2023 році збільшив дохід від продажу е/е на 30%
14:11 29.12.2023 |
НАЕК "Енергоатом" у 2023 році збільшив прибуток від продажу електроенергії на 30% (на 44 млрд грн) порівняно з минулим роком - до 190,7 млрд грн, передає Енергореформа.
Про це повідомила компанія у своєму Телеграм-каналі.
"З цих коштів було сплачено понад 124,4 млрд грн у рамках виконання ПСО або іншими словами - на підтримку низьких тарифів для населення", - зазначається у повідомленні.
Виручка компанії з 2020-го (48,1 млрд грн) по 2023 рік зріс у чотири рази. При цьому за той же період зростання собівартості виробництва електроенергії склало 26,6%.
2024 року НАЕК планує збільшити дохід на третину порівняно з поточним роком - до 253,3 млрд грн.
"Незважаючи на воєнний час, суттєве скорочення обсягів споживання електроенергії та втрату потужностей тимчасово окупованої Запорізької АЕС, нам вдалося реалізувати комплекс заходів щодо підвищення економічної ефективності діяльності "Енергоатома". Саме це дозволяє державі утримувати низькі тарифи на електроенергію для населення", - наводяться у повідомленні слова президента НАЕК Петра Котіна.
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