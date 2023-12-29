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АМКУ погодив приватизацію Львівського ювелірного заводу за 185 млн грн
13:39 29.12.2023 |
Антимонопольний комітет 28 грудня надав дозвіл ТОВ "Джі Ді Сі Україна" на приватизацію акцій Львівського ювелірного заводу. Про це повідомила пресслужба АМКУ.
Аукціон із продажу 100% статутного капіталу акціонерного товариства "Львівський ювелірний завод" відбувся ще у жовтні 2022 року.
Єдиним претендентом було Джі Ді Сі Україна. Його первинна пропозиція 185,4 млн грн стала переможною, і у листопаді з компанією підписали договір купівлі-продажу. Отримання дозволу Антимонопольного комітету було останньою умовою для отримання покупцем права власності на Львівський ювелірний завод.
Львівський ювелірний завод спеціалізується на виготовленні ювелірних виробів - перснів, сережок, кулонів, брошок, браслетів, ланцюжків, кольє - з дорогоцінних металів (золото, срібло), зокрема зі вставками з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Він також може випускати медалі, знаки, значки, нагороди, відзнаки з недорогоцінних металів.
Виробничі потужності заводу розташовані на півдні Львова на вулиці Академіка Підстригача.
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