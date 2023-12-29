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АНАЛІТИКА

АМКУ погодив приватизацію Львівського ювелірного заводу за 185 млн грн

АМКУ погодив приватизацію Львівського ювелірного заводу за 185 млн грн

 

Антимонопольний комітет 28 грудня надав дозвіл ТОВ "Джі Ді Сі Україна" на приватизацію акцій Львівського ювелірного заводу. Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Аукціон із продажу 100% статутного капіталу акціонерного товариства "Львівський ювелірний завод" відбувся ще у жовтні 2022 року.

Єдиним претендентом було Джі Ді Сі Україна. Його первинна пропозиція 185,4 млн грн стала переможною, і у листопаді з компанією підписали договір купівлі-продажу. Отримання дозволу Антимонопольного комітету було останньою умовою для отримання покупцем права власності на Львівський ювелірний завод.

Львівський ювелірний завод спеціалізується на виготовленні ювелірних виробів - перснів, сережок, кулонів, брошок, браслетів, ланцюжків, кольє - з дорогоцінних металів (золото, срібло), зокрема зі вставками з дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння. Він також може випускати медалі, знаки, значки, нагороди, відзнаки з недорогоцінних металів.

Виробничі потужності заводу розташовані на півдні Львова на вулиці Академіка Підстригача.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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