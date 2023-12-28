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АНАЛІТИКА

Нафтогаз завершив інтеграцію облгазів: Чернишов каже, що поклали край різноманітним схемам

 

Інтеграція операторів газорозподільних мереж до структури Нафтогазу дозволила забезпечити стабільність критичної інфраструктури та покласти край різноманітним схемам, через які держбюджет недоотримував мільярди гривень.

Як передає Укрінформ, про це заявив голова правління Групи Нафтогаз Олексій Чернишов, повідомляє пресслужба Групи.

«Посилення енергетичної стабільності країни - завдання, яке поставив Президент України Володимир Зеленський від початку повномасштабного вторгнення. Протягом 2023 року Нафтогаз повністю завершив інтеграцію облгазів та міськгазів», - зауважив Чернишов.

За його словами, як і планувалося, Нафтогаз успішно завершив інтеграцію обл- і міськгазів до Групи.

Також Чернишов зазначив, що це велика відповідальність, оскільки разом із цим значно зросла кількість клієнтів. Однак це був необхідний крок, від якого залежить стабільність критичної інфраструктури, робота бізнесу та комфорт українців. «В умовах ризиків постійних обстрілів і можливих блекаутів газопостачання має бути безперебійним. Дякую всім, хто працює для забезпечення наших міст і сіл газом», - додав Чернишов.

За його словами, операційний контроль над регіональними підприємствами, дав можливість державі не лише забезпечити безперебійне газопостачання, а й покласти край різноманітним схемам, через які державний бюджет недоотримував мільярди гривень.

Також очільник Групи Нафтогаз зазначив, що за попередніми розрахунками, наступного року відрахування до державного бюджету операторами ГРМ становитимуть понад 5 млрд гривень.

«Це не лише збереження 50 тисяч робочих місць і мільярдів відрахувань, які наповнюватимуть державну казну. Це і можливість якісного контролю забезпечення газопостачанням, і новий зручний сервіс для майже 10 мільйонів абонентів у вигляді однієї зрозумілої платіжки», - підсумував Чернишов.

Як повідомляв Укрінформ, Група Нафтогаз отримала контроль ще над чотирма газорозподільними компаніями, завершивши інтеграцію обл- і міськгазів.
 

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