«Укрпошта» може отримати ліцензію на продаж ліків на прифронтових територіях

У селах і на прифронтових територіях можуть з'явитися мобільні аптеки. В уряді також вивчають питання надання АТ "Укрпошта" ліцензії на реалізацію медичних препаратів, адже право створювати подібні мобільні аптеки є виключно у ліцензованих підприємств.

Ці питання обговорювалися на спеціальній нараді під головуванням віцепрем'єр-міністерки Ірини Верещук, передає прессллужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що в разі запровадження мобільних аптек вони зможуть функціонувати у сільській місцевості, де відсутні стаціонарні аптечні пункти. Також такі аптеки працюватимуть, зокрема, на прифронтових територіях, де наразі суттєво зруйнована медична й аптечна інфраструктура.

Водночас надання поштовому оператору такого права зможе розв'язати проблему доступних ліків на 100% території України вже у першій половині 2024 року.

У випадку реалізації ініціативи планується відкриття ліцензованих складів на ключових сортувальних об'єктах "Укрпошти" у Києві, Львові, Харкові, Одесі та Хмельницькому. Це дасть змогу забезпечити доставку ліків до будь-якого населеного пункту країни вже наступного дня.

Також планується забезпечити запас 10 тисяч найменувань лікарських засобів та інтегрувати компанію з програмою "Доступні ліки".

У мобільних аптечних пунктах діятимуть аналогічні правила відпуску лікарських засобів, як і в стаціонарних аптеках. Усі рецептурні препарати видаватимуться виключно за рецептом.