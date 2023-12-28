Фінансові новини
- |
- 28.12.23
- |
- 00:58
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Нацбанк оприлюднив графік перевірок на 2024 рік
23:31 27.12.2023 |
Національний банк України запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев'яти небанківських установ.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.
До переліку банків увійшли: у I кварталі - ПриватБанк, РВС Банк, у II кварталі - ОТП Банк, Банк Кредит Дніпро, у III кварталі - Кристалбанк, Радабанк, у IV кварталі - Банк Восток.
До переліку небанківських установ увійшли: у I кварталі - ФК «Монблан Фінанс», «Вей Фор Пей», у II кварталі - ломбард «Фінанс», «ОТП Лізинг», у III кварталі - СК «Надійна», «НоваПей», у IV кварталі - КС «Кредит-СоюЗ», «Авас Кредит», СК «Ультра Альянс».
У Нацбанку зазначають, що план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.
Як повідомлялось, за результатами оцінки стійкості банків лише для п'яти банків установлено вищий за мінімальний рівень нормативів достатності капіталу і лише три з них мають ризики повністю втратити капітал на горизонті трьох років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
|Суд визнав винним ексголову ВС Князєва: подарунок у вигляді пільгової оренди квартири суперечить обмеженням, установленим для суддів
|Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк оприлюднив графік перевірок на 2024 рік
|Родовищами Укрнафти зацікавились 25 потенційних партнерів. Відбір продовжили
|Енерготрейдер Ахметова почав торгувати зерном
|Обсяг договору про закупівлю обладнання для першої в Україні ядерної установки АР1000 Westinghouse становить майже $440 млн
|«Енергоатом» заявив про плани наладити випуск головок для паливних касет Westinghouse
|Укрпошта через блокаду кордону почала возити пошту залізницею. Такого не було з 2002 року
Бізнес
|Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження
|OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg
|Світові витрати на генеративний ШІ перевищать $151 млрд у 2027 році
|Компанія Hyperloop закривається та продає активи – Bloomberg
|Cadillac представив новий кросовер Vistiq