Нацбанк оприлюднив графік перевірок на 2024 рік

Національний банк України запланував у 2024 році виїзні перевірки з питань фінансового моніторингу, дотримання вимог валютного та санкційного законодавства семи банків та дев'яти небанківських установ.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба НБУ.

До переліку банків увійшли: у I кварталі - ПриватБанк, РВС Банк, у II кварталі - ОТП Банк, Банк Кредит Дніпро, у III кварталі - Кристалбанк, Радабанк, у IV кварталі - Банк Восток.

До переліку небанківських установ увійшли: у I кварталі - ФК «Монблан Фінанс», «Вей Фор Пей», у II кварталі - ломбард «Фінанс», «ОТП Лізинг», у III кварталі - СК «Надійна», «НоваПей», у IV кварталі - КС «Кредит-СоюЗ», «Авас Кредит», СК «Ультра Альянс».

У Нацбанку зазначають, що план виїзних перевірок складено на підставі ризик-орієнтованого підходу, у тому числі враховуючи результати проведеної оцінки ризиків діяльності банків та небанківських установ.

Як повідомлялось, за результатами оцінки стійкості банків лише для п'яти банків установлено вищий за мінімальний рівень нормативів достатності капіталу і лише три з них мають ризики повністю втратити капітал на горизонті трьох років.