Родовищами Укрнафти зацікавились 25 потенційних партнерів. Відбір продовжили

Компанія "Укрнафта" продовжила до 1 березня 2024 року відбір партнерів для спільної розробки 21 родовища: десяти на заході України й 11 - на сході. На сайті компанії вказано, що співпрацею вже зацікавилися 25 компаній з України та семи країн Європи й Північної Америки.

Це профільні інвестори, сервісні, інвестиційні (зокрема, кілька міжнародних консорціумів) та консалтингові компанії.

"З урахуванням того, що не всі потенційні партнери встигли детально ознайомитися з можливостями [родовищ], менеджмент ПАТ "Укрнафта" ухвалив рішення продовжити терміни отримання заявок", - повідомила компанія.

Від потенційних партнерів очікується готовність інвестувати гроші та технології в розвідку та видобуток.

Перевага надаватиметься угодам про розподіл продукції. Це означає, що інвестор отримує права на пошук, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці надр своїм коштом і на свій ризик, в обмін на отримання винагороди у вигляді частини видобутку.

Внеском Укрнафти буде родовище та право користування наявною видобувною інфраструктурою, а внеском партнера - розроблений план розвитку родовища для інтенсифікації видобутку та фінансування робіт.

Угоду має схвалити Кабінет міністрів.