Фінансові новини
- |
- 28.12.23
- |
- 06:26
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Родовищами Укрнафти зацікавились 25 потенційних партнерів. Відбір продовжили
23:01 27.12.2023 |
ПЕК (газ та електроенергія), Нафта, бензин, автогаз, Новини компаній
Компанія "Укрнафта" продовжила до 1 березня 2024 року відбір партнерів для спільної розробки 21 родовища: десяти на заході України й 11 - на сході. На сайті компанії вказано, що співпрацею вже зацікавилися 25 компаній з України та семи країн Європи й Північної Америки.
Це профільні інвестори, сервісні, інвестиційні (зокрема, кілька міжнародних консорціумів) та консалтингові компанії.
"З урахуванням того, що не всі потенційні партнери встигли детально ознайомитися з можливостями [родовищ], менеджмент ПАТ "Укрнафта" ухвалив рішення продовжити терміни отримання заявок", - повідомила компанія.
Від потенційних партнерів очікується готовність інвестувати гроші та технології в розвідку та видобуток.
Перевага надаватиметься угодам про розподіл продукції. Це означає, що інвестор отримує права на пошук, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці надр своїм коштом і на свій ризик, в обмін на отримання винагороди у вигляді частини видобутку.
Внеском Укрнафти буде родовище та право користування наявною видобувною інфраструктурою, а внеском партнера - розроблений план розвитку родовища для інтенсифікації видобутку та фінансування робіт.
Угоду має схвалити Кабінет міністрів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Спрощену систему оподаткування реформують: груп стане менше – Стратегія доходів
|В Україні запустили електронний Реєстр військовозобов'язаних «Оберіг»
|Суд визнав винним ексголову ВС Князєва: подарунок у вигляді пільгової оренди квартири суперечить обмеженням, установленим для суддів
|Залужний: Можу запевнити в тому, що 2024 рік відрізнятиметься, ми все для цього робимо
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нацбанк оприлюднив графік перевірок на 2024 рік
|Родовищами Укрнафти зацікавились 25 потенційних партнерів. Відбір продовжили
|Енерготрейдер Ахметова почав торгувати зерном
|Обсяг договору про закупівлю обладнання для першої в Україні ядерної установки АР1000 Westinghouse становить майже $440 млн
|«Енергоатом» заявив про плани наладити випуск головок для паливних касет Westinghouse
|Укрпошта через блокаду кордону почала возити пошту залізницею. Такого не було з 2002 року
Бізнес
|Чотири великі автовиробники об'єдналися в новий альянс для конкуренції з Tesla
|Nissan презентував оновлений хетчбек Note
|Великі мовні моделі повторюють теорії змови та інші форми дезінформації - дослідження
|OpenAI веде переговори про залучення нових інвестицій на 100 мільярдів доларів – Bloomberg
|Світові витрати на генеративний ШІ перевищать $151 млрд у 2027 році
|Компанія Hyperloop закривається та продає активи – Bloomberg
|Cadillac представив новий кросовер Vistiq