Енерготрейдер Ахметова почав торгувати зерном

Трейдингова компанія енергетичної групи "ДТЕК" Ріната Ахметова - D.Trading - почала торгівлю зерном.

Про це керівник трейдера Дмитро Маляр повідомив на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Перша угода, укладена на внутрішньому ринку, відкриває нову сторінку в історії компанії. Перша тисяча тон відвантажена клієнту. Це перший перший практичний крок компаніі в новому трейдінгову напрямку", - написав голова компанії.

Він додав, що офіс аграрного напрямку D.Trading вже працює в Одесі і займатиметься експортом зерна.

"Ми будемо надавати нові ринкові можливості виробникам сільхозпродукціі та працювати над розвитком експортного потенціалу", - зазначив Маляр.

Компанія "Д.Трейдінг" входить до холдингу ДТЕК українського мільярдера Ріната Ахметова. До останнього часу компанія займалася торгівлею енергетичними продуктами: електроенергією, газом, газовим конденсатом, вугіллям.