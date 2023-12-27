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Обсяг договору про закупівлю обладнання для першої в Україні ядерної установки АР1000 Westinghouse становить майже $440 млн
10:44 27.12.2023 |
Вартість договору між НАЕК "Енергоатом" і Westinghouse Electric Company LLC про закупівлю обладнання для впровадження ядерної установки АР1000 становить $437,5 млн.
Про це НАЕК повідомила в електронній системі Prozorro.
Як повідомлялося, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і CEO Westinghouse Патрік Фрагман 17 грудня в Києві підписали контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного енергоблока (АЕС) за технологією AP1000. Котін уточнив, що після ухвалення закону компанія буде готова в найкоротші терміни розпочати роботи з будівництва блока, який додасть 1,1 ГВт встановленої електричної потужності в енергосистему країни.
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