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«Енергоатом» заявив про плани наладити випуск головок для паливних касет Westinghouse
17:44 26.12.2023 |
"Енергоатом" у 2024 році зосередиться на процесі ліцензування головок для паливних збірок американської Westinghouse з метою налагодження їхнього промислового виробництва на своїх потужностях разом із хвостовиками.
"Україна продовжує ліцензування, аби наростити промислове виробництво хвостовиків тепловидільних збірок, які реалізуються за технологією компанії Westinghouse. У 2024 році аналогічний процес передбачений і для головок для паливних касет", - зазначив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін під час зустрічі з президентом і головним виконавчим директором Westinghouse Electric Company Патріком Фрагманом.
Запуск Україною власної лінії збірки, додав Котін, матиме позитивний вплив на глобальному ринку ядерного палива, адже завдяки цьому воно зможе використовуватись не лише для забезпечення власних потреб, а й для експорту в інші країни.
Сторони також обговорили посилення співпраці між компаніями та успішне завантаження в реактор ВВЕР-440 Рівненської АЕС ядерного палива, виробленого компанією Westinghouse Electric Sweden AB за участі фахівців "Енергоатома".
"Це лише частина спільних із нашими стратегічними партнерами проєктів, реалізація яких посилює незалежність України від російських технологій в ядерній галузі", - наголосив Котін.
Ще до початку військової агресії Росії проти України "Енергоатом" відмовився від співпраці з Росією. Одним партнерів НАЕК на цьому шляху є американська компанія Westinghouse. Серед спільних проєктів: будівництво в Україні нових "атомних" енергоблоків за технологією АР1000®️; проєктування, виробництво та постачання систем довготривалого охолодження реактора для модернізації енергоблоків однієї з вітчизняних АЕС; створення інженерно-технічного центру Westinghouse в Україні тощо.
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