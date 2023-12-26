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Укрпошта через блокаду кордону почала возити пошту залізницею. Такого не було з 2002 року
10:56 26.12.2023 |
Укрпошта через блокаду вантажних пунктів пропуску на кордоні з Польщею почала приймати імпортні міжнародні відправлення залізницею. Пресслужба компанії уточнила, що подібного не робили з 2002 року.
Партнером перевезення стала естонська пошта Omniva, через яку в Україну потрапляють посилки зі світових маркетплейсів, зокрема китайських онлайн-магазинів.
"З урахуванням блокади більшості автомобільних пунктів пропуску на кордонах із Польщею та Словаччиною, а також збільшенням черг на пунктах перепуску, що залишаються відкритими, доставлення залізницею дозволяє Укрпошті перетинати кордон, незважаючи на форс-мажорні ситуації. Також це дозволить доставляти підвищені пікові обсяги після сезонних розпродажів на міжнародних торговельних майданчиках. На відміну від автомобільних шляхів, при доставленні залізницею посилки долають кордон за одну добу", - йдеться в релізі.
Перший потяг був тестовим - у ньому було три вагони з 80 000 посилок.
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