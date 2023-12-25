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АНАЛІТИКА

«Укрнафта» запустила нову високодебітну свердловину на Сході України

 

ПАТ "Укрнафта" запустила в роботу чергову високодебітну свердловині початковим дебітом понад 50 тонн нафи, передає Енергореформа.

Про це повідомила компанія в релізі 25 грудня.

"Загальна глибина нової розвідувальної свердловини - 2919 метрів. Початковий дебіт складає 51,4 тонни на добу практично безводної нафти, обводненість 2-3%", - уточнив директор ПАТ Сергій Корецький, слова якого наведені в релізі.

В "Укрнафті» пояснили, що її фахівці працювали власним буровим верстатом.

В процесі буріння задіяли власні розробки: відділ промислової хімії та аналізу керну на основі базової рецептури розробив бурову промивальну рідину, яку використали до глибини 2013 метрів. Це дозволило зменшити коєфіцієнт кавернозності стовбура та мінімізувати витрати на хімреагенти і матеріали, що зекономило компанії мільйони гривень, акцентували там.

"Укрнафта" додала, що перспективний поклад в серпухівських відкладах розкритий пілотним стовбуром в інтервалі 2894-2898 метрів.

У розрізі свердловини розкрито ще три перспективних поклади в серпухівських та башкірських відкладах. Тому після відпрацювання нижчезалягаючих покладів буде пробурено горизонтальну частину свердловини з метою розробки запасів нафти покладу у башкірських відкладах, поділилася планами "Укрнафта".

 

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