Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Нацбанк призначив перевірки двох банків та фінансової компанії «Нової пошти»

 

Національний банк у 2024 році запланував провести виїзний моніторингу чотирьох об'єктів оверсайту.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Так, перевірки чекають на АТ "Райффайзенбанк" (другий квартал), ТОВ ФК "Свіфт Гарант", АТ "Ощадбанк" (обидва - третій квартал) та ТОВ ФК "Нова Пей" (четвертий квартал).

Зокрема, перевірятимуться дотримання вимог законодавства України та достатність заходів, що вживаються учасниками платіжного ринку для забезпечення безперервного, надійного та ефективного функціонування платіжної інфраструктури.

План проведення виїзного моніторингу складений та оприлюднюється відповідно до вимог Положення про проведення виїзного та безвиїзного моніторингу об'єктів оверсайту платіжної інфраструктури, затвердженого постановою правління НБУ від 31.12.2022 № 257.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,5225
  0,0300
 0,08
EUR
 1
 41,3611
  0,0142
 0,03

Курс обміну валют на сьогодні, 10:10
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5458  0,04 0,10 38,1400  0,03 0,08
EUR 41,1604  0,00 0,01 42,0183  0,07 0,16

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5900  0,01 0,03 37,6250  0,02 0,07
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес