Іспанський інвестор заявляє про втрату понад 20 млн грн через рейдерське захоплення компанії українським співзасновником

Громадянин Іспанії Анхель Мігель Сересо Гальярдо (Angel Miguel Cerezo Gallardo) оцінює втрати від рейдерського захоплення українським співзасновником компанії Selecto Markets, співзасновником якої він є, у 20 млн грн.

Як повідомив Анхель Мігель Сересо Гальярдо на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, разом з українськими партнерами він планував розвивати в Україні мережу продуктових магазинів із постачанням продукції з Іспанії та з інших країн Європи, створив компанію Selecto Markets, інвестував у перший магазин у Києві, завіз обладнання та товар.

За словами Сересо Гальярдо, одним із співзасновників компанії з українського боку став Максим Марщівський (Maksym Marshchivskyy), який на той час очолював напрям дистрибуції в торговельній мережі "Фуршет". Співзасновники, зокрема, планували постачати європейську продукцію в торговельні мережі України, а також розвивати власну мережу магазинів Selecto Markets.

Однак, за словами іспанського інвестора, Марщівський без будь-яких причин відмовився оплачувати товари, що імпортуються з Іспанії та інших європейських країн компаніями іспанського бізнесмена, перестав розраховуватися з місцевими постачальниками, заблокував доступ іспанського партнера до рахунків і документів компанії, а також "вирішив особисто управляти компанією і перереєструвати її на себе".

У свою чергу адвокат Сересо Гальярдо Геннадій Борисичев зазначив, що правоохоронні органи "не поспішають вносити до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за 219 ККУ і 191 ККУ, а також розслідувати їх".

"Нам доведеться звертатися до суду, щоб визнати незаконною бездіяльність слідчих і вже в суді зобов'язати правоохоронні органи порушити кримінальне провадження", - сказав він.