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АНАЛІТИКА

Іспанський інвестор заявляє про втрату понад 20 млн грн через рейдерське захоплення компанії українським співзасновником

15:47 22.12.2023 |

Новини компаній

 

Громадянин Іспанії Анхель Мігель Сересо Гальярдо (Angel Miguel Cerezo Gallardo) оцінює втрати від рейдерського захоплення українським співзасновником компанії Selecto Markets, співзасновником якої він є, у 20 млн грн.

Як повідомив Анхель Мігель Сересо Гальярдо на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" у вівторок, разом з українськими партнерами він планував розвивати в Україні мережу продуктових магазинів із постачанням продукції з Іспанії та з інших країн Європи, створив компанію Selecto Markets, інвестував у перший магазин у Києві, завіз обладнання та товар.

За словами Сересо Гальярдо, одним із співзасновників компанії з українського боку став Максим Марщівський (Maksym Marshchivskyy), який на той час очолював напрям дистрибуції в торговельній мережі "Фуршет". Співзасновники, зокрема, планували постачати європейську продукцію в торговельні мережі України, а також розвивати власну мережу магазинів Selecto Markets.

Однак, за словами іспанського інвестора, Марщівський без будь-яких причин відмовився оплачувати товари, що імпортуються з Іспанії та інших європейських країн компаніями іспанського бізнесмена, перестав розраховуватися з місцевими постачальниками, заблокував доступ іспанського партнера до рахунків і документів компанії, а також "вирішив особисто управляти компанією і перереєструвати її на себе".

У свою чергу адвокат Сересо Гальярдо Геннадій Борисичев зазначив, що правоохоронні органи "не поспішають вносити до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення за 219 ККУ і 191 ККУ, а також розслідувати їх".

"Нам доведеться звертатися до суду, щоб визнати незаконною бездіяльність слідчих і вже в суді зобов'язати правоохоронні органи порушити кримінальне провадження", - сказав він.
 

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