Кібератака зруйнувала близько 40% інфраструктури «Київстару»

Нещодавня хакерська атака проти найбільшого мобільного оператора "Київстар" призвела до руйнування близько 40% його інфраструктури, що і викликало масштабний збій у роботі.

Про це повідомив президент компанії Олександр Комаров на заході NV "Україна та світ попереду 2024 року", передає Інтерфакс-Україна.

"У них було дві цілі. Одна фундаментальна - зруйнувати інфраструктуру, яку тільки можна, і посіяти такий собі хаос. Руйнування інфраструктури вийшло приблизно на 40%: був дуже сильно зруйнований віртуальний прошарок мережі", - сказав він.

За словами Комарова, внаслідок дій хакерів було стерто Custom user data base, з внутрішніми профілями, які допомагають системі спілкуватися.

Президент "Київстару" зазначив, що відновити бази даних вдалося завдяки піднятим бекапам, які створюються щодня згідно з протоколом.

Він наголосив, що компанія не відмовляється від свого зобов'язання інвестувати $600 млн у відновлення та розвиток телеком-мережі в Україні, проте зазначив, що компанія перебудує систему кіберзахисту.

"Ми повністю змінюватимемо підхід до архітектури кіберзахисту нашої компанії", - заявив Комаров.

Нагадаємо, після збою рано вранці 12 грудня, спричиненого масштабною кібератакою, "Київстар" почав відновлювати послуги голосового зв'язку ввечері 13 грудня, за добу в окремих регіонах знову запрацював мобільний інтернет, а про його повне відновлення загалом по країні компанія повідомила ввечері 15 грудня.

Вранці 18 грудня "Київстар" повідомив про відновлення послуги смс, а через добу - мобільного інтернету в метрополітені Києва та Харкова.

20 грудня "Київстар" заявив, що повністю відновив надання усіх послуг як в Україні, так і за кордоном. У якості компенсації за проблеми з наданням послуг внаслідок хакерської атаки компанія скасує для всіх своїх клієнтів наступну плату за тариф та виділить 100 млн грн на потреби ЗСУ.