Фінансові новини
- |
- 21.12.23
- |
- 20:32
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Київстар розповіли про компенсації – скасують абонплату
11:58 21.12.2023 |
Мобільний оператор Київстар 21 грудня повідомив про відновлення надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам, йдеться у заяві компанії. Компанія скасувала планову плату за тариф для всіх своїх користувачів.
Абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою "Домашній Інтернет" не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня.
Користувачі "Домашнього інтернету" від Київстар та "ВСЕ РАЗОМ" не платитимуть планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.
Для корпоративних клієнтів Київстар буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв'язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня.
Компанія також повідомила про виділення 100 млн грн на потреби ЗСУ. "Докладніше про цільове призначення коштів Київстар повідомить згодом", - йдеться у повідомленні.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада не обрала Піщанську на посаду голови Рахункової палати: побоялися, що зірветься - депутат
ТОП-НОВИНИ
|Рада призначила новий склад Рахункової палати попри застереження послів «Великої сімки»
|Рада легалізувала медичний канабіс
|Єврокомісія виділила Україні 1,5 млрд євро. Це останній транш за програмою 2023 року
|Умєров хоче мобілізувати українців за кордоном
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Київстар розповіли про компенсації – скасують абонплату
|Fitch підвищив рейтинг «Нафтогазу» до «CC»
|Відсторонений від обов'язків президент Київміськбуду звільнився
|Голова «Енергоатому» розраховує на запуск у роботу першого енергоблока Westinghouse АР1000 на ХАЕС у 2028-2029 рр.
|Кабмін включив у список приватизації державний пакет акцій «Харківенергозбуту»
|Нафтогаз завершив планову інтеграцію обл- і міськгазів
|«Нафтогаз» отримав рішення британського суду для стягнення з Росії $5 мільярдів за активи в Криму
Бізнес
|Huawei у 2024 році почне будувати у Франції свій перший європейський завод – ЗМІ
|У світі рекордно зросли продажі електромобілів
|Японський бейсболіст підписав найбільший контракт в історії спорту: обійшов Мессі
|Євросоюз погодив правила регулювання ШІ з дозволом на розпізнавання облич та штрафами від €7,5 млн – бізнес та правозахисники не у захваті
|Consumer Reports: Mercedes й BMW занижують автономність своїх електромобілів, а Tesla й Lucid — завищують
|Apple збільшить виробництво iPhone в Індії до 50 мільйонів одиниць на рік – WSJ
|Компанія Маска програла суд у Швеції на тлі страйку працівників свого заводу