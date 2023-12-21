У Київстар розповіли про компенсації – скасують абонплату

Мобільний оператор Київстар 21 грудня повідомив про відновлення надання всіх основних базових сервісів своїм клієнтам, йдеться у заяві компанії. Компанія скасувала планову плату за тариф для всіх своїх користувачів.

Абонентам передплати, контракту та контрактним абонентам з послугою "Домашній Інтернет" не буде списано планову плату за пакет послуг у період із 22 грудня по 21 січня.

Користувачі "Домашнього інтернету" від Київстар та "ВСЕ РАЗОМ" не платитимуть планову плату за пакет послуг з 1 по 31 січня.

Для корпоративних клієнтів Київстар буде надана знижка 100% на плату за тариф із використанням послуг мобільного зв'язку, фіксованого інтернету, передачі даних та телефонії з 1 по 31 січня.

Компанія також повідомила про виділення 100 млн грн на потреби ЗСУ. "Докладніше про цільове призначення коштів Київстар повідомить згодом", - йдеться у повідомленні.