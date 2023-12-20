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Fitch підвищив рейтинг «Нафтогазу» до «CC»
17:03 20.12.2023 |
Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підвищило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) НАК "Нафтогаз України" з "RD" (обмежений дефолт) до рівня "CC" після завершення компанією процесу реструктуризації єврооблігацій, зазначено в повідомленні агентства.
Крім того, агентство підтвердило рейтинг пріоритетних незабезпечених облігації компанії на рівні "C". Рейтинг повернення активів підвищено з "RR5" до "RR6".
Водночас Fitch зазначає, що "навіть після реструктуризації кредитний ризик компанії залишається дуже високим". Змінений графік платежів за єврооблігаціями "Нафтогазу" передбачає основні виплати боргу починаючи з липня 2024 року, а його прогнозована ліквідність залишається вкрай слабкою та непередбачуваною, зважаючи на дуже високі операційні ризики в Україні на тлі війни з Росією, що триває.
Рейтингове агентство звертає увагу, що газовидобувна інфраструктура компанії залишається працездатною, але погане збирання дебіторської заборгованості може і далі негативно впливати на її грошові потоки.
"Експерти позитивно оцінили роботу команди "Нафтогазу" з нарощування видобутку та забезпечення стабільної роботи інфраструктури, а також покращені операційні фінансові показники. Це дасть нам змогу залучати кошти на міжнародних ринках", - прокоментував підвищення рейтингу голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов у фейсбуці.
Як повідомлялося, 9 грудня Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента (РДЕ) України в іноземній валюті на рівні "CC".
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