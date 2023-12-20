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Відсторонений від обов'язків президент Київміськбуду звільнився
13:27 20.12.2023 |
Президент Київміськбуду Ігор Кушнір, якого у липні 2023 року відсторонили від обов'язків після походу на Еверест, вирішив звільнитися. Про це він написав у Facebook.
"Я очолив Київміськбуд рівно 12 років тому. І сьогодні, аби уникнути маніпуляцій і пересудів, я вирішив піти з посади голови правління - президента Київміськбуду, якому я присвятив значну частину свого життя", - написав він.
У заяві про звільнення, датованій 20 грудня, Кушнір пише про "згоду сторін".
Він вказав, що компанія протягом останніх місяців під його керівництвом пережила "низку потужних медійних атак", але проведений після них аудит підтвердив відсутність будь-яких зловживань з боку керівництва.
"Виклики останніх років - передані зобов'язання щодо Укрбуду, епідемія коронавірусу, повномасштабна війна - вимагали практичної підтримки з боку нашого акціонера. У формі докапіталізації, кредитів чи запуску програми стимулювання купівлі житла. На жаль, цієї підтримки компанія не отримала. Сподіваюсь, наступного очільника все ж почують, аби Київміськбуд повною мірою міг виконати свої зобов'язання", - написав Кушнір.
Київміськбуд - найбільший забудовник столиці, його основний акціонер - територіальна громада Києва в особі Департаменту комунальної власності КМДА з часткою 80%.
З 2012 року головою правління і президентом компанії був Ігор Кушнір, термін його повноважень - до 9 серпня 2024 року.
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