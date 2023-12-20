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Голова «Енергоатому» розраховує на запуск у роботу першого енергоблока Westinghouse АР1000 на ХАЕС у 2028-2029 рр.
11:52 20.12.2023 |
Перший енергоблок АР1000 американської компанії Westinghouse на майданчику Хмельницької АЕС може розпочати роботу в 2028-2029 рр., повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін.
"Будується такий енергоблок приблизно п'ять років. Отже, у 2028-2029 роках, якщо все буде добре, його буде підключено до енергосистеми України", - сказав Котін в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" у вівторок пізно ввечері.
Водночас він зазначив, що реактори цього зразка видають майже 1200 МВт, зауваживши, що майбутній енергоблок буде найпотужнішим в Україні.
Котін також звернув увагу, що технологію АР1000 наразі визнано найбезпечнішою у світі.
Як повідомлялося, президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін і CEO Westinghouse Патрік Фрагман 17 грудня в Києві підписали контракт на закупівлю реакторної установки для першого в Україні атомного енергоблока (АЕС) за технологією AP1000, який буде побудовано на майданчику Хмельницької АЕС.
Як зазначив під час підписання глава Міненерго Герман Галущенко, фінансування здійснюватиметься за рахунок власних коштів "Енергоатому" й залученого кредитування U.S. Exim Bank, а вартість будівництва одного блока AP1000 оцінюють приблизно в $5 млрд.
Голова Westinghouse нагадав, що п'ять блоків AP1000 вже побудовані й експлуатуються на АЕС у США та Китаї, і ще п'ять блоків майже готові до початку роботи.
У липні 2022 року компанії підписали контракт на розроблення оновленого техніко-економічного обґрунтування будівництва двох блоків AP1000 на майданчику Хмельницької АЕС в Україні.
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