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Кабмін включив у список приватизації державний пакет акцій «Харківенергозбуту»
09:36 20.12.2023 |
Кабінет Міністрів включив державний пакет акцій ПрАТ "Харківенергозбут" до переліку обʼєктів великої приватизації.
Про це повідомив постійний представник КМУ у Верховній Раді Тарас Мельничук у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Включено до Переліку обʼєктів великої приватизації державної власності, затвердженого розпорядженням КМУ від 16.01.2019 N 36, державний пакет акцій розміром 65,0010 відсотка статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Харківенергозбут», яке належить до сфери управління Фонду державного майна". - йдеться у повідомленні.
За даними ресурсу Опендатабот, дохід Харківенергозбуту у 2022 році становив 8,3 млрд грн, прибуток - 197,5 млн грн. Вартість активів компанії на кінець року оцінювалась у 4,459 млрд грн.
Як повідомлялося, Фонд державного майна України запланував у 2024 році продати активи на приватизаційних аукціонах на 4 млрд грн.
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