Нафтогаз завершив планову інтеграцію обл- і міськгазів

Група Нафтогаз отримала контроль ще над чотирма газорозподільними компаніями, завершивши інтеграцію обл- і міськгазів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Групи.

"Під управління Групи Нафтогаз перейшли ще чотири газорозподільні підприємства. Йдеться про АТ "Тисменицягаз" на Івано-Франківщині, АТ "Коростишівгаз" на Житомирщині, АТ "Луганськгаз" та ПрАТ "Мелітопольгаз", - ідеться у повідомленні.

Оскільки Луганськгаз та Мелітопольгаз знаходяться на тимчасово окупованих територіях, операційний менеджмент здійснюватиметься вже після деокупації.

Зазначається, що тепер у складі Групи Нафтогаз працюють 27 газорозподільних підприємств, які планувалося передати під контроль держави до кінця нинішнього року.

Для клієнтів інтегрованих газорозподільних підприємств особові рахунки та тарифи на послуги розподілу залишаються незмінними.

Як повідомлялося, 4 грудня АТ "Тернопільгаз" перейшло під управління Групи Нафтогаз.

З метою стабілізації енергетичної сфери уряд довірив Групі Нафтогаз керувати пакетами акцій низки обласних і міських газорозподільних підприємств, що входили в орбіту Дмитра Фірташа.