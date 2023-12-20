«Нафтогаз» отримав рішення британського суду для стягнення з Росії $5 мільярдів за активи в Криму

"Нафтогаз України" отримав наказ Високого суду юстиції Англії та Уельсу про визнання арбітражного рішення щодо відшкодування групі збитків у розмірі $5 млрд, завданих незаконним захопленням Росією активів в окупованому Криму у 2014 році.

Як повідомили у пресслужбі "Нафтогазу", наказ винесений британським судом 5 грудня 2023 року.

Йдеться про визнання остаточного рішення, яке Арбітражний суд при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі ухвалив 12 квітня.

"Група "Нафтогаз" стала на крок ближче до відновлення справедливості. Британський суд визнав нещодавнє арбітражне рішення про компенсацію Нафтогазу збитків розміром $5 млрд д за захоплені Росією активи Групи в Криму. Оскільки агресор добровільно не сплатив кошти, передбачені гаазьким рішенням, ми продовжуємо використовувати всі доступні механізми для стягнення цих коштів у цільових юрисдикціях, де є російські активи", - прокоментував голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

В компанії пояснили, що звернення до суду Англії та Уельсу є частиною глобальної стратегії групи "Нафтогаз" зі стягнення вказаної компенсації.

Наразі "Нафтогаз" також працює над отриманням підтвердження та примусовим виконанням арбітражного рішення у США та інших юрисдикціях. Зокрема, Росія повинна постати перед Окружним судом США Округу Колумбія 23 лютого 2024 року після успішного вручення повістки через дипломатичні канали.

У "Нафтогазі" додали, що відсотки, передбачені за несплату коштів відповідно до арбітражного рішення, продовжують нараховуватись до повної виплати компенсації за рішенням суду.

Як повідомлялося, у квітні поточного року Арбітражний трибунал при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі зобов'язав Росію сплатити НАК "Нафтогаз" $5 млрд компенсації за збитки, завдані захопленням активів компаній групи в анексованому Криму у 2014 році.

Судовий процес тривав із 2016 року.

15 лютого 2016 року, Російської Федерації було вручено офіційне письмове повідомлення НАК "Нафтогаз України", ДАТ "Чорноморнафтогаз", ПАТ "Укртрансгаз", ДК "Лікво", ПАТ "Укргазвидобування", ПАТ "Укртранснафта" та ДК "Газ України" про інвестиційну суперечку в рамках двосторонньої угоди про взаємний захист інвестицій між Україною та Росією. Причиною суперечки була незаконна експропріація РФ інвестицій групи "Нафтогаз" на території Криму. Арбітражне провадження було розпочато 17 жовтня 2016 року. Справа розглядалася при Постійній палаті Третейського суду в Гаазі.

У лютому 2019 року трибунал підтвердив провину Росії у втраті НАК "Нафтогаз України" своїх активів у Криму. Росія це рішення не визнала.