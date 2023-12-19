Укрзалізниця запускає єдине цифрове вікно для власників вантажів

АТ «Укрзалізниця» впроваджує єдине цифрове вікно для роботи клієнтів з вантажних перевезень - «е.Портал УЗ-Карго».

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії.

«Запроваджуємо новий сервіс для вантажовласників, який значно спростить оперативну роботу та пришвидшить вирішення низки питань. «е.Портал УЗ-Карго» має широкий діапазон можливостей, від проведення спрощеної процедури укладання різних типів договорів, надання планів та замовлень на перевезення до обміну електронними документами та даними щодо послуг з організації перевезень, зокрема при вирішенні спірних питань», - розповів член правління АТ «Укрзалізниця» Вячеслав Єрьомін.

Зазначається, що «е.Портал УЗ-Карго» є більш сучасною та зручною альтернативою програмним продуктам «АС Клієнт-УЗ» та «МЕСПЛАН», роботу яких буде припинено.

Система «е.Портал УЗ-Карго» дозволяє вирішити такі завдання:

* забезпечення обміну електронними документами та даними з клієнтами у сфері надання послуг з вантажних перевезень та пов'язаних з ними;

* забезпечення єдиного середовища опрацювання та оперативного зберігання електронних документів та даних клієнтів;

* відстеження статусу виконання перевезення.

В УЗ сподіваються, що нова система дозволить оптимізувати людські та витратні ресурси; мінімізувати час на пошук документів та їх проходження між перевізником та клієнтом; вивести на якісно новий рівень відносини між перевізником та клієнтом.

Ознайомитись із системою та підключитися клієнти Укрзалізниці можуть за посиланням.

Як повідомлялось, АТ «Укрзалізниця» в межах діджиталізації вантажних перевезень та поліпшення клієнтського сервісу запровадила нову електронну послугу переадресації вантажу.