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Укрзалізниця запускає єдине цифрове вікно для власників вантажів
15:54 19.12.2023 |
АТ «Укрзалізниця» впроваджує єдине цифрове вікно для роботи клієнтів з вантажних перевезень - «е.Портал УЗ-Карго».
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба компанії.
«Запроваджуємо новий сервіс для вантажовласників, який значно спростить оперативну роботу та пришвидшить вирішення низки питань. «е.Портал УЗ-Карго» має широкий діапазон можливостей, від проведення спрощеної процедури укладання різних типів договорів, надання планів та замовлень на перевезення до обміну електронними документами та даними щодо послуг з організації перевезень, зокрема при вирішенні спірних питань», - розповів член правління АТ «Укрзалізниця» Вячеслав Єрьомін.
Зазначається, що «е.Портал УЗ-Карго» є більш сучасною та зручною альтернативою програмним продуктам «АС Клієнт-УЗ» та «МЕСПЛАН», роботу яких буде припинено.
Система «е.Портал УЗ-Карго» дозволяє вирішити такі завдання:
* забезпечення обміну електронними документами та даними з клієнтами у сфері надання послуг з вантажних перевезень та пов'язаних з ними;
* забезпечення єдиного середовища опрацювання та оперативного зберігання електронних документів та даних клієнтів;
* відстеження статусу виконання перевезення.
В УЗ сподіваються, що нова система дозволить оптимізувати людські та витратні ресурси; мінімізувати час на пошук документів та їх проходження між перевізником та клієнтом; вивести на якісно новий рівень відносини між перевізником та клієнтом.
Ознайомитись із системою та підключитися клієнти Укрзалізниці можуть за посиланням.
Як повідомлялось, АТ «Укрзалізниця» в межах діджиталізації вантажних перевезень та поліпшення клієнтського сервісу запровадила нову електронну послугу переадресації вантажу.
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