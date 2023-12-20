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«Київстар» відновив мобільний інтернет у метро
12:48 19.12.2023 |
Станом на 19 грудня мобільний оператор "Київстар" зміг відновити швидкісний мобільний інтернет в метрополітені Києва, раніше мобільний інтернет було відновлено в метро Харкова.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Також розпочала роботу інформаційна система "Мій Київстар", де абоненти можуть подивитись залишки на рахунках.
Зазначається, що телеком мережа "Київстару" практично увійшла в період стабілізації.
"Так 99% базових станцій на підконтрольній Україні території - у працездатному стані, а клієнтам доступні всі основні базові сервіси: послуги зв`язку та мобільного інтернету, SMS, послуги міжнародного голосового роумінгу та інші. Магазини відновили надання клієнтам більшості сервісів", - наголосили в операторі.
Наразі компанія продовжує покращувати роботу послуги домашнього інтернету у Києві та низці інших місць, також планує найближчим часом поступово зняти обмеження в швидкості мобільного інтернету.
Як уточнили в "Київстарі", спеціалісти працюють над запуском швидкісного мобільного інтернету в роумінгу і планують запустити цю послугу для українських абонентів в Німеччині, Чехії, Польщі та ряді інших країн вже найближчим часом.
Для стабілізації роботи послуг компанія залучила весь свій наявний технічний персонал, а також міжнародних партнерів із Швеції, Ірландії, США, Китаю, Фінляндії та інших країн.
Напередодні мобільний оператор "Київстар" відновив доступ до послуг SMS, в тому числі - в міжнародному роумінгу.
Раніше компанія відновила доступ до послуг голосового зв'язку, в тому числі в роумінгу, мобільної передачі даних, та послуги "Домашнього інтернету". Також відновлено роботу послуг віртуальна приватна мережа (VPN).
Нагадаємо, вранці 12 грудня абоненти "Київстару" почали масово скаржитися на відсутність мобільного зв'язку та інтернету. Пізніше мобільний оператор заявив, що причиною збоїв стала потужна хакерська атака, яка привела до повного припинення надання послуг.
Компанія почала відновлювати роботу ввечері 13 грудня, але не повідомляє про остаточні терміни усунення збою через серйозне пошкодження інфраструктури мережі.
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