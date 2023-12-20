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Укрзалізниця запускає першу електричку Dnipro City Express
11:57 19.12.2023 |
АТ "Укрзалізниця" з 20 грудня 2023 року запускає першу електричку в межах проєкту Dnipro City Express, який передбачає оновлення приміського залізничного сполучення в Дніпрі. Про це повідомила пресслужба компанії.
Як і в Києві, City Express у Дніпрі призначений для того, щоб покращити сполучення з використанням оновленого рухомого складу міста з його передмістям і містами-сателітами.
Перша електричка курсуватиме за маршрутом Дніпро - Камʼянське та зупинятиметься на станціях Горяїнове, Діївка, Сухачівка та Запоріжжя-Камʼянське.
Час у дорозі в обох напрямках від початкової до кінцевої станції становитиме приблизно 40 хвилин, а вартість - від 12 до 18 грн.
На маршруті курсуватимуть відновлені на потужностях Укрзалізниці електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю й інклюзивними вбиральнями, навігацією зі шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, портами Type-C та USB для заряджання гаджетів.
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