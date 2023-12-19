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АНАЛІТИКА

Укрзалізниця залучить приватні компанії до ремонту локомотивів - шукатимуть через Prozorro

 

Укрзалізниця планує залучити приватні підприємства для збільшення обсягів ремонту лінійного обладнання локомотивів.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

«Укрзалізниця працює над розширенням бази ремонту лінійного обладнання локомотивів. Днями в товаристві пройшла зустріч з підприємствами, потенційно зацікавленими в такій співпраці», - ідеться у повідомленні.

До обговорення долучилося близько 10 компаній, що спеціалізуються, зокрема, й на ремонті лінійного обладнання рухомого складу. Серед них - «Українські енергетичні машини», Полтавський тепловозоремонтний завод, Івано-Франківський локомотиворемонтний, виробничо-комерційне підприємство «Альянс-Груп», фірма «Дніпро-Контракт» та інші.

За словами члена правління Укрзалізниці Вячеслава Єрьоміна, на компанія має гостру потребу у збільшенні ремонтів локомотивів, зокрема відновленні двигунів, генераторів тощо. Наразі ремонт лінійного обладнання локомотивів виконується переважно на трьох заводах Укрзалізниці, чого недостатньо і що повністю не покриває потребу в ремонті.

«Тому прагнемо значно розширити ремонтну базу й запрошуємо до співпраці приватний бізнес, що спеціалізується на таких роботах. Вважаємо, що така співпраця дозволить, крім того, підвищити конкуренцію й в підсумку якість ремонтів», - наголосив Єрьомін.

Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів у приватних компаній планується закуповувати на абсолютно прозорих ринкових умовах через систему Prozorro.

Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця планує за підсумками 2023 року одержати 7 млрд грн чистого прибутку замість збитків, які прогнозувалися на початку року.
 

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