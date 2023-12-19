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Укрзалізниця залучить приватні компанії до ремонту локомотивів - шукатимуть через Prozorro
09:26 19.12.2023 |
Укрзалізниця планує залучити приватні підприємства для збільшення обсягів ремонту лінійного обладнання локомотивів.
Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
«Укрзалізниця працює над розширенням бази ремонту лінійного обладнання локомотивів. Днями в товаристві пройшла зустріч з підприємствами, потенційно зацікавленими в такій співпраці», - ідеться у повідомленні.
До обговорення долучилося близько 10 компаній, що спеціалізуються, зокрема, й на ремонті лінійного обладнання рухомого складу. Серед них - «Українські енергетичні машини», Полтавський тепловозоремонтний завод, Івано-Франківський локомотиворемонтний, виробничо-комерційне підприємство «Альянс-Груп», фірма «Дніпро-Контракт» та інші.
За словами члена правління Укрзалізниці Вячеслава Єрьоміна, на компанія має гостру потребу у збільшенні ремонтів локомотивів, зокрема відновленні двигунів, генераторів тощо. Наразі ремонт лінійного обладнання локомотивів виконується переважно на трьох заводах Укрзалізниці, чого недостатньо і що повністю не покриває потребу в ремонті.
«Тому прагнемо значно розширити ремонтну базу й запрошуємо до співпраці приватний бізнес, що спеціалізується на таких роботах. Вважаємо, що така співпраця дозволить, крім того, підвищити конкуренцію й в підсумку якість ремонтів», - наголосив Єрьомін.
Послуги з ремонту лінійного обладнання локомотивів у приватних компаній планується закуповувати на абсолютно прозорих ринкових умовах через систему Prozorro.
Як повідомляв Укрінформ, Укрзалізниця планує за підсумками 2023 року одержати 7 млрд грн чистого прибутку замість збитків, які прогнозувалися на початку року.
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