Фінансові новини
- |
- 18.12.23
- |
- 19:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Авдіївський коксохім знищено. Відновити його буде неможливо – гендиректор Метінвесту
17:04 18.12.2023 |
Через завдані російською армією обстріли Авдіївський коксохімічний завод після війни буде неможливо відновити. Про це гендиректор Метінвесту Юрій Риженков заявив у інтерв'ю Forbes.
"Завод під контролем української армії. Він був неодноразово обстріляний Росією. Вони гатили по ньому з усього, що мають. Я думаю, що відновити завод буде неможливо", - сказав Риженков.
У тому вигляді, в якому завод був до вторгнення, його навряд чи й потрібно буде відбудовувати, зазначив гендиректор холдингу.
Найбільшими споживачами коксу Авдіївського коксохіму були Азовсталь та ММК ім. Ілліча, про відновлення яких в осяжному майбутньому не йдеться, "поки ми ще не повернулися в Маріуполь".
Відновлювати Азовсталь компанія планує, але це буде вже зовсім інший завод, каже Риженков. На його думку, після закінчення війни металургія залишиться частиною Маріуполя, але вже не буде його основою.
Через російську війну в Україні постраждали щонайменше 70 підприємств групи Метінвест Ріната Ахметова. 27 червня 2022 року бізнесмен подав позов проти Росії до ЄСПЛ за шкоду його власності у Маріуполі, а в жовтні того ж року це почали робити його підприємства.
Видання Forbes порахувало, що від початку повномасштабної війни Ахметов втратив $8,8 млрд статків.
6 грудня Господарський суд Донецької області затвердив реєстр кредиторів у межах справи про банкрутство Єнакіївського коксохімпрому - одного з підприємств Ахметова, над якими він втратив контроль через російську окупацію.
Довідка
ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ) - найбільше коксохімічне підприємство в Україні. До повномасштабного вторгнення РФ на заводі випускалося понад 30 видів продукції, основна з яких - кокс для металургії. На АКХЗ припадало до 20% валового випуску доменного коксу країни. У 2007 році завод виробив понад 3 млн тонн коксу.
Серед споживачів продукції АКХЗ були українські підприємства, компанії Росії, Молдови, Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Туреччини, Єгипту та інших країн.
На АКХЗ працювали близько семи тисяч людей.
Авдіївський коксохімічний завод входить до групи Метінвест, яка веде гірничо-металургійний бізнес групи СКМ українського бізнесмена та політика Ріната Ахметова.
ВАТ "АКХЗ" володіє понад 99% акцій ВАТ "Краснодонвугілля".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|ЄС планує 1 лютого провести саміт для узгодження, зокрема допомоги Україні - Мішель
|Данія і Швеція анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
|Критика органів влади зростає
|Приміщення, у якому знайшли пристрій для прослуховування, давно не використовували - Залужний
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Київстар» розраховує досягти повної стабілізації в наданні послуг до кінця тижня - президент компанії
|Авдіївський коксохім знищено. Відновити його буде неможливо – гендиректор Метінвесту
|Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
|«Київстар» відновив доступ до мобільного інтернету на всій території країни
|«Укрзалізниця» виставить на аукціони понад дві тисячі зерновозів
|«Укрзалізниця» вперше збудувала адаптований для європейської колії зерновоз
Бізнес
|Apple перейде на акумулятори для iPhone індійського виробництва
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту