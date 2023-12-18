Авдіївський коксохім знищено. Відновити його буде неможливо – гендиректор Метінвесту

Через завдані російською армією обстріли Авдіївський коксохімічний завод після війни буде неможливо відновити. Про це гендиректор Метінвесту Юрій Риженков заявив у інтерв'ю Forbes.

"Завод під контролем української армії. Він був неодноразово обстріляний Росією. Вони гатили по ньому з усього, що мають. Я думаю, що відновити завод буде неможливо", - сказав Риженков.

У тому вигляді, в якому завод був до вторгнення, його навряд чи й потрібно буде відбудовувати, зазначив гендиректор холдингу.

Найбільшими споживачами коксу Авдіївського коксохіму були Азовсталь та ММК ім. Ілліча, про відновлення яких в осяжному майбутньому не йдеться, "поки ми ще не повернулися в Маріуполь".

Відновлювати Азовсталь компанія планує, але це буде вже зовсім інший завод, каже Риженков. На його думку, після закінчення війни металургія залишиться частиною Маріуполя, але вже не буде його основою.

Через російську війну в Україні постраждали щонайменше 70 підприємств групи Метінвест Ріната Ахметова. 27 червня 2022 року бізнесмен подав позов проти Росії до ЄСПЛ за шкоду його власності у Маріуполі, а в жовтні того ж року це почали робити його підприємства.

Видання Forbes порахувало, що від початку повномасштабної війни Ахметов втратив $8,8 млрд статків.

6 грудня Господарський суд Донецької області затвердив реєстр кредиторів у межах справи про банкрутство Єнакіївського коксохімпрому - одного з підприємств Ахметова, над якими він втратив контроль через російську окупацію.

Довідка

ВАТ "Авдіївський коксохімічний завод" (АКХЗ) - найбільше коксохімічне підприємство в Україні. До повномасштабного вторгнення РФ на заводі випускалося понад 30 видів продукції, основна з яких - кокс для металургії. На АКХЗ припадало до 20% валового випуску доменного коксу країни. У 2007 році завод виробив понад 3 млн тонн коксу.

Серед споживачів продукції АКХЗ були українські підприємства, компанії Росії, Молдови, Польщі, Чехії, Словаччини, Румунії, Туреччини, Єгипту та інших країн.

На АКХЗ працювали близько семи тисяч людей.

Авдіївський коксохімічний завод входить до групи Метінвест, яка веде гірничо-металургійний бізнес групи СКМ українського бізнесмена та політика Ріната Ахметова.

ВАТ "АКХЗ" володіє понад 99% акцій ВАТ "Краснодонвугілля".