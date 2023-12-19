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Київстар відновив сервіс SMS і назвав послугу, яку відновить наступною
12:05 18.12.2023 |
Станом на 11 ранку, 18 грудня, "Київстар" відновив доступ до послуг SMS.
Про це повідомила представниця компанії Ірина Леліченко.
"Статус роботи мережі Київстару станом на 11.00, 18 грудня 2023 року. Компанія відновила доступ до послуг SMS, в тому числі - в міжнародному роумінгу", - зазначила вона.
За словами Леліченко, розпочато відновлення доступу до послуг M2M для бізнес-клієнтів.
"Технічні роботи відбуваються поступово, із дотриманням усіх вимог безпеки. Компанія залучила весь наявний персонал, в т.ч. з інших регіонів та областей, для якомога швидшого відновлення роботи послуги", - наголосила представниця "Київстар".
Інформування про 100% працездатність сервісів, компанія буде робити по завершенні всіх стабілізаційних заходів.
У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають локальні складнощі із доступністю "Домашнього Інтернету".
Нагадуємо:
Абонентам "Київстар" вже також доступні послуги голосового зв'язку, мобільна передача даних, послуга "Домашнього інтернету".
Якщо ваша SIM-картка не реєструється в мережі, треба перезавантажити телефон, або включити й виключити "авіа" режим. Крім того, допомагає вибір мережі Київстар у налаштуваннях телефону.
Одночасно компанія інформує, що нарахування бонусів та компенсацій абонентам, які не могли користуватись послугами зв'язку через хакерську атаку, буде здійснено лише після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг.
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