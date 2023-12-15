«Київстар» відновив доступ до мобільного інтернету на всій території країни

Найбільший оператор мобільного зв'язку України "Київстар" відновив доступ до інтернету по всій країні, повідомила пресслужба компанії у фейсбуці.

"Компанія активно працює над запуском SMS і відновленням доступу до "Мій Київстар", - сказано в повідомленні компанії.

Відновлено роботу понад 95% базових станцій мобільного зв'язку.

Мережа стабілізується і працює у всіх стандартах, зокрема 4G.

"Послуга може працювати зі зменшеною швидкістю, проте в міру стабілізації роботи мережі, її якість буде поліпшуватися", - повідомили в компанії мобільного оператора.

Зазначається, що нарахування бонусів і компенсацій абонентам, які не могли користуватися послугами зв'язку через хакерську атаку, буде здійснено тільки після повної стабілізації роботи мережі та запуску всіх послуг. Абонентів просять очікувати офіційної інформації від компанії.

За минулу добу також відновлено послуги міжнародного роумінгу. А ще раніше - послуги голосового зв'язку та фіксованого інтернету.

У "Київстар" зазначили, що в деяких населених пунктах усе ще можуть виникати короткочасні складнощі зі зв'язком, але фахівці компанії їх оперативно усувають. Якщо SIM-карта не реєструється в мережі, радять перезавантажити телефон, або ввімкнути та вимкнути "авіа" режим. Також допомагає вибір мережі Київстар у налаштуваннях телефону.