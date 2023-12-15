«Укрзалізниця» виставить на аукціони понад дві тисячі зерновозів

Упродовж 18-23 грудня "Укрзалізниця" проведе три аукціони з розподілу вагонів-зерновозів власного вагонного парку для задоволення попиту вантажовідправників.

Про це повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи компанії Валерій Ткачов у Facebook.

"АТ "Укрзалізниця" враховувало запити відправників щодо виставлення на аукціони вагонів-зерновозів груповими та маршрутними відправками (5, 10, 20, 50 вагонів). Із наступного тижня (з 18.12.23) аукціони плануємо проводити в робочі дні (понеділок, середа, пʼятниця) по 700 вагоновідправлень кожного дня торгів", - зазначив він.

Торги відбуватимуться у форматі англійського аукціону (на підвищення ставки). На аукціон виставлятимуть 8 лотів по 50 вагонів, 10 лотів по 20 вагонів, 5 лотів по 10 вагонів та 10 лотів по 5 вагонів.

Період надання вагонів під навантаження - грудень 2023 року-січень 2024 року. Полігон вивантаження вагонів не обмежений.

Стартова ставка використання зерновоза на аукціонах становить 1150 грн на добу.

Додатковою умовою торгів є проставлення електронної заявки (ЕЛЗ) переможцем торгів упродовж семи днів.