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Україна домовилася залучити від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК «Укренерго»
15:47 15.12.2023 |
Україна домовилася залучити від Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго", повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Україна залучить від ЄБРР EUR150 млн для підтримки НЕК "Укренерго" у проходженні опалювального сезону. Підписали сьогодні відповідні угоди. Це вагомий внесок партнерів в українську енергетичну безпеку та стабільне енергоживлення українських споживачів", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.
За словами прем'єра, також у співпраці з ЄБРР реалізуються проєкти комплексного відновлення українських магістральних мереж.
"Вдячні ЄБРР, особисто пані президенту Оділь Рено-Бассо та всім нашим партнерам за підтримку енергетичного сектору України", - підсумував він.
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