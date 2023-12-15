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Нова пошта почала випускати платіжні картки
12:34 15.12.2023 |
Фінансова компанія NovaPay з групи Нової пошти першою серед не-банків запустила власний мобільний застосунок і почала випускати платіжні картки. Про це повідомила пресслужба компанії.
NovaPay - це поки що єдина фінансова компанія в Україні з розширеною ліцензією Національного банку.
"Запуск додатка і випуск карток від NovaPay - це революція на українському фінансовому ринку. Донині жодна фінустанова не робила цього. [Клієнти] зможуть користуватися як фізичною карткою NovaPay, так і електронним гаманцем Google Pay та найближчим часом Apple Pay", - розповів гендиректор NovaPay Андрій Кривошапко.
Поки що зареєструватися у NovaPay можна тільки через Дію, пізніше це можна буде зробити через відділення Нової пошти.
У мобільному застосунку доступні:
→ перекази на картки та рахунки за усіма можливими реквізитами;
→ оформлення посилки в кредит та сплата за неї;
→ усі види платежів: за комунальні послуги, інтернет або ТБ, штрафи та податки, поповнення мобільного тощо;
→ отримання на картку післяплати за посилки;
→ відправлення переказу з картки до відділення Нової пошти;
→ випуск фізичної платіжної картки NovaPay від MasterCard.
Відкриття рахунку, його обслуговування, всі платежі, перекази та зняття готівки до 100 000 грн - безплатні.
Картки NovaPay поки що можна використовувати тільки в Україні. Розрахуватися нею за кордоном чи використати для оплати за товари на закордонних сайтах ще неможливо.
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