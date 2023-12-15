Фінансові новини
- |
- 15.12.23
- |
- 11:11
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Укренерго стало повноправним членом європейської мережі операторів ENTSO-E
09:05 15.12.2023 |
ПЕК (газ та електроенергія), Новини компаній, Міжнародні новини
Генеральна Асамблея Асоціації Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E надала Укренерго статус повноправного члена. Про це повідомляє пресслужба компанії.
"Це означає, що Україна стала невіддільною частиною "енергетичного Євросоюзу", - йдеться у заяві Укренерго.
Формально оператор української енергосистеми стане 40-м членом ENTSO-E з 1 січня 2024 року.
Укренерго отримає доступ до всіх прав та обов'язків повноправного члена ENTSO-E. Матиме право голосу під час засідань Генеральної Асамблеї та правління ENTSO-E, що дозволить впливати на ухвалення стратегічних рішень стосовно функціонування та розвитку загальноєвропейської енергетичної мережі.
Голос Укренерго буде четвертим за кількістю споживачів в енергосистемі після Франції, Італії та Іспанії. У Німеччині - чотири системні оператори, які мають рівну кількість балів під час голосування.
"Це важливий історичний крок, який значною мірою сприятиме підвищенню енергетичної безпеки, стабільності нашої енергосистеми, а також стабільності електропостачання", - прокоментував голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.
Довідка
ENTSO-E, європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, є асоціацією співробітництва європейських операторів системи передання (TSO). 39 TSO-членів, що представляють 35 країн, несуть відповідальність за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої взаємопов'язаної електричної мережі у світі. Крім своєї основної історичної ролі у технічному співробітництві, ENTSO-E також є загальним голосом TSO.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Мішель впевнений у фінансуванні України попри угорське вето: є інструменти
|Орбан заблокував нові бюджетні видатки ЄС з 50 млрд для України: буде новий саміт у січні
|Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
|Лідери ЄС підтримують збільшення фонду, з якого допомагають Україні зброєю
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Укренерго стало повноправним членом європейської мережі операторів ENTSO-E
|В Раді повторно звернулися до Опімаха з приводу зупинки видобутку газу «Укрнафтобурінням»
|OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
|Київстар атакували через скомпрометований акаунт співробітника – гендиректор
|«Київстар» почав відновлювати зв'язок
|Укрзалізниці призначили аудит через мільйонні збитки під час перевезення щебеню
Бізнес
|Норвезькі профспілки підтримали шведських колег у страйку проти Tesla
|Dacia Duster: кросовер еволюціонував у нове покоління
|Аналіз крові покаже, як швидко старіють наші органи
|AMD представила нові чипи для завдань ШІ: Instinct MI300X та Instinct M1300A для ЦОД та Ryzen 8040 для ноутбуків
|Поставки Tesla до Швеції можуть бути заблоковані
|Ілон Маск шукає $1 млрд інвестицій для xAI — власної компанії зі штучного інтелекту
|Microsoft може запропонувати платні оновлення безпеки для Windows 10. Це для Copilot