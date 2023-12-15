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АНАЛІТИКА

Укренерго стало повноправним членом європейської мережі операторів ENTSO-E

Укренерго стало повноправним членом європейської мережі операторів ENTSO-E

 

Генеральна Асамблея Асоціації Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії ENTSO-E надала Укренерго статус повноправного члена. Про це повідомляє пресслужба компанії.

"Це означає, що Україна стала невіддільною частиною "енергетичного Євросоюзу", - йдеться у заяві Укренерго.

Формально оператор української енергосистеми стане 40-м членом ENTSO-E з 1 січня 2024 року.

Укренерго отримає доступ до всіх прав та обов'язків повноправного члена ENTSO-E. Матиме право голосу під час засідань Генеральної Асамблеї та правління ENTSO-E, що дозволить впливати на ухвалення стратегічних рішень стосовно функціонування та розвитку загальноєвропейської енергетичної мережі.

Голос Укренерго буде четвертим за кількістю споживачів в енергосистемі після Франції, Італії та Іспанії. У Німеччині - чотири системні оператори, які мають рівну кількість балів під час голосування.

"Це важливий історичний крок, який значною мірою сприятиме підвищенню енергетичної безпеки, стабільності нашої енергосистеми, а також стабільності електропостачання", - прокоментував голова правління Укренерго Володимир Кудрицький.

Довідка

ENTSO-E, європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, є асоціацією співробітництва європейських операторів системи передання (TSO). 39 TSO-членів, що представляють 35 країн, несуть відповідальність за безпечну та скоординовану роботу європейської електроенергетичної системи, найбільшої взаємопов'язаної електричної мережі у світі. Крім своєї основної історичної ролі у технічному співробітництві, ENTSO-E також є загальним голосом TSO.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: ЄС
 

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