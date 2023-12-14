В Раді повторно звернулися до Опімаха з приводу зупинки видобутку газу «Укрнафтобурінням»

Народний депутат, перший заступник голови комітету ПЕК Олексій Кучеренко повторно звернувся до голови Держгеонадра Романа Опімаха з приводу зупинки видобутку газу "Укрнафтобурінням".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facbeook нардепа.

Як відомо, "Укрнафтобуріння" була позбавлена ліцензії (спеціального дозволу) на видобуток газу на Сахалінському родовищі. Дозвіл було скасовано за рішенням суду.

"Державна "Укрнафта" мала забезпечити ефективне управління УНБ та видобути для газового балансу країни від 0,6 до 1,0 млрд кубів газу, що складає до 5 відсотків його обсягу... Суд в Україні це "святе" - це тема окремої дискусії, вірніше нашої долі. Але я спрямував низку простих питань керівнику "Держгеонадра" пану Опімаху, щоби зʼясувати мотивацію його дій. Ключовим було одне - а НАВІЩО керівнику "Держгеонадра" судитися по суті з "Укрнафтою" та її акціонерами від держави - Міноборони та "Нафтогазом", - щоби завдавати удару по газовому балансу країни, яка воює", - написав парламентар.

Кучеренко при цьому повідомив, що отримав від Опімаха "відписку, в якій не наведено відповіді на жодне з поставлених мною конкретних питань".

"Ніхто навіть не ставить під сумнів необхідність виконання судового рішення. Але питання не до рішення, а до підстав його винесення. Чому пан Опімах не проінформував Кабмін, РНБО, ДБР тощо щодо негативних наслідків для держави у вигляді повної зупинки видобутку Укрнафтобурінням та зупинки сплати мільярдів податків у разі задоволення позову ДГН на виконання листа ДБР? Чому не відкликав позовні вимоги чи не клопотав про зупинення, чи перерив у судовому розгляді з огляду на такі негативні можливі наслідки?" - додає нардеп.

За його словами, це неповага до інституту парламентаризму, тому негайно спрямовує повторне звернення і вимагатиме відповідей "на конкретні поставлені питання".

"Суспільство має знати правду і у чиїх інтересах діяв пан Опімах та його підлеглі! І була це службова недбалість, або державна зрада. Також спрямую аналогічне звернення до Голови Уряду щодо вжиття заходів реагування з огляду на підпорядкованість Держгеонадра Кабінету міністрів", - наголосив він.

Нагадаємо, раніше Кучеренко заявляв, що зупинка видобутку великих обсягів газу компанією "Укрнафтабуріння", яка після "націоналізації" знаходиться в управлінні державної компанії "Укрнафта", була ретельно спланованим сценарієм, який завдав великої шкоди енергобезпеці країни.

Як повідомлялось, в кінці листопада цього року Шостий апеляційний адмінсуд за зверненням Держгеонадра анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.