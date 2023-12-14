Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу

 

Міністерство оборони та платформа онлайн-оголошень Olx.ua домовились про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу МОУ.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Документ про співпрацю підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та директор ТОВ "Ємаркет Україна" (Olx.ua) Катерина Онищенко.

У Міноборони додали, що це вже четверта компанія, з якою міністерство працюватиме для залучення до ЗСУ військових для служби за контрактом. Міноборони вже працює з такими компаніями як Lobby X, Work.ua, Robota.ua.

"Дуже тішить, що представники бізнесу засвідчують патріотичну позицію й пропонують свої можливості задля цієї справи. Проєкт уже демонструє перші позитивні результати", - заявила Калмикова.

"На партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено більш як 1000 посад у Силах Оборони, на які надійшли десятки тисяч відгуків@, додали в Міноборони.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,0245
  0,0384
 0,10
EUR
 1
 39,9217
  0,0159
 0,04

Курс обміну валют на вчора, 11:27
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,1121  0,05 0,14 37,7079  0,05 0,15
EUR 39,9771  0,07 0,18 40,7517  0,06 0,14

Міжбанківський ринок на вчора, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,0250  0,05 0,14 37,0450  0,05 0,14
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес