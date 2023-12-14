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OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
23:12 13.12.2023 |
Міністерство оборони та платформа онлайн-оголошень Olx.ua домовились про співпрацю в рамках реалізації проєкту рекрутингу МОУ.
Про це повідомляє пресслужба міністерства.
Документ про співпрацю підписали заступниця міністра оборони Наталія Калмикова та директор ТОВ "Ємаркет Україна" (Olx.ua) Катерина Онищенко.
У Міноборони додали, що це вже четверта компанія, з якою міністерство працюватиме для залучення до ЗСУ військових для служби за контрактом. Міноборони вже працює з такими компаніями як Lobby X, Work.ua, Robota.ua.
"Дуже тішить, що представники бізнесу засвідчують патріотичну позицію й пропонують свої можливості задля цієї справи. Проєкт уже демонструє перші позитивні результати", - заявила Калмикова.
"На партнерських інтернет-майданчиках у мережі вже розміщено більш як 1000 посад у Силах Оборони, на які надійшли десятки тисяч відгуків@, додали в Міноборони.
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