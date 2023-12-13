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АНАЛІТИКА

Київстар атакували через скомпрометований акаунт співробітника – гендиректор

 

Хакери вразили Київстар через скомпрометований акаунт одного зі співробітників, повідомив гендиректор оператора Олександр Комаров в ефірі національного телемарафону.

"Потрібно визнати, що ця атака пробила наш захист. Це сталося, оскільки було скомпрометовано обліковий пул, скомпрометовано обліковий запис когось зі співробітників, і ворог зміг потрапити в середину інфраструктури компанії. Про це ведеться слідство", - зазначив Комаров. За його словами, він поки не знає про висновки слідства.

З початку повномасштабного вторгнення Київстар відбив близько 500 кібератак, розповів Комаров. За його словами, питання не в технологіях, а в тому, що в будь-якій організації можуть бути люди, які "умовно наводять російські ракети або віддають свої паролі, тому що гарно працює соціальний інжиніринг".

"Робили вони це, щоб покласти найбільшу телекомінфраструктуру в країні, щоб посіяти неприємності, емоційно вразити українців... Триває війна - це один зі способів війни проти України", - додав Комаров. На першому етапі відновлення Київстар повернув доступ до голосових дзвінків, протягом ночі планують відновити решту послуг.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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