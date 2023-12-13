«Київстар» почав відновлювати зв'язок

"Київстар" почав поступово відновлювати мобільний зв'язок по всій Україні. У частини абонентів з'явилася мережа, однак здатність здійснювати дзвінки поки що обмежена.

Вже у середу, наступного дня після надпотужної хакерської атаки на компанію, користувачі стали повідомляти про поступове відновлення домашнього інтернету. Проте відновлення зв'язку потребувало більше часу.

"Цифровій інфраструктурі "Київстару" було завдано критичних уражень, тому відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу", - пояснили в СБУ, фахівці якої допомагають оператору із подоланням наслідків збою.

У "Київстар" наголосили, що під час атаки витоку персональних даних клієнтів не сталося.

"Абонентська інформація та персональні дані - у безпеці. Системи, у яких ці дані зберігаються - не постраждали від хакерської атаки", - йшлося у повідомленні "Київстар" у Фейсбук.

Там також спростували інформацію про "знищення комп'ютерів і серверів", про які заявила хакерська група "Солнцепек", яка каже, що здійснила атаку на "Київстар".

"Всі ми бачили ці скриншоти з телеграм-каналів. Але на них зображені навмання зібрані технологічні дані, які не належать до персональних даних наших абонентів", - заявили у "Київстар", і порадили стежити лише за офіційною інформацією від самої компанії, пообіцявши "добрі новини" незабаром.

12 грудня мільйони абонентів "Київстар", що є найбільшим оператором мобільного зв'язку в Україні, втратили доступ до мережі. Вони також не могли перейти на сервіси інших операторів у системі внутрішнього роумінгу, яку було спеціально створено для того, щоб один оператор міг прийти на допомогу іншому у разі проблем.

Згодом з'ясувалося, що доступ до національного роумінгу перекрили у Держспецзв'язку - щоб запобігти перевантаженню мереж інших операторів, адже харкерська атака на "Київстар", який має понад 24 млн абонентів мобільного зв'язку і понад 1 млн користувачів фіксованого інтернету, була надзвичайно потужною.

Через проблеми зі зв'язком, зав'язаним на послуги "Київстар", деякі магазини не могли прийняти оплати покупців через платіжні термінали, у великих банків з'явилися проблеми із банкоматами, а в уряді повідомили про негаразди в роботі деяких охоронних систем та гарячих ліній.

Атака на "Київстар" також знову привернула увагу до її власників. Компанія на 100% належить зареєстрованій у Нідерландах комунікаційній компанії Veon, а в ній майже 48% акцій належить LetterOne Holdings, в якому майже 38% у Михайла Фрідмана, підсанкційного російського бізнесмена. Проте, як запевняють у Київстар, він та його партнери ніяк не впливають на діяльність компанії в Україні, а у VEON так само є тисячі інших акціонерів - як у США, так і в Європі.

Прикметно, що і у другого найбільшого мобільного оператора в Україні - компанії Vodafone в історії діяльності є зв'язок із Росією. Від 2003 до жовтня 2019 компанія належала російській МТС - найбільшому оператору в Росії та СНД, але в Україні працювала під трьома брендами - від UMC до МТС і Vodafone.

У період між російською анексією Криму та початком повномасштабного вторгнення українські аналітики звертали увагу, що присутність російського бізнесу в Україні чи не найбільше поширена у телекомунікаційній, банківській та енергетичній сфері.

Проте під час війни усі ці сфери Україні поки що вдавалося тримати під контролем.