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Укрзалізниці призначили аудит через мільйонні збитки під час перевезення щебеню
16:42 13.12.2023 |
Кабінет міністрів призначив аудит ефективності роботи АТ "Укрзалізниця" через порушення, що були виявлені Бюро економічної безпеки України, повідомила пресслужба БЕБ.
"Аналітики Бюро економічної безпеки виявили ризик завдання збитків Укрзалізниці під час реалізації щебеневої продукції - її продавали приватним суб'єктам господарювання за прямими договорами за цінами нижчими у 2,5 раза від ринкових", - зазначається у повідомленні.
Аби встановити суму завданих збитків, БЕБ отримало інформацію від УЗ щодо обсягів та вартості реалізованого товару приватним суб'єктам господарювання. Аналітики порівняли дані та встановили, що ціни були нижчими від ринкових у середньому у 2,5 раза, тобто сума недоотриманого УЗ прибутку лише за 6 місяців може сягати 75 млн грн.
Фахівці БЕБ запропонували уряду, Мінекономіки, Мінвідновлення та АТ "Укрзалізниця" посилити контроль за видобутком та формуванням ціни на щебеневу продукцію. Водночас аналітики рекомендували доповнити перелік майна, яке реалізовується на конкурентних засадах, та запровадити тендерну процедуру продажу щебеневої продукції.
"Уряд врахував пропозиції Бюро та вніс відповідні зміни до нормативних документів. Також, за рекомендацією фахівців Бюро, Кабмін надав доручення розпочати аудит ефективності роботи АТ "Укрзалізниця", - поінформували у БЕБ.
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